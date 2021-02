Dopo la dichiarazione di Alessia, sorella di Andrea Zelletta, ad Andrea Zenga, al GF Vip è accaduta una cosa davvero inaspettata al riguardo.

Al GF Vip prosegue la telenovela che vede protagonisti Andrea Zenga, Rosalinda Cannavò e Alessia Zelletta. La giovane sorella di Andrea Zelletta è stata protagonista ieri sera in puntata di una dichiarazione abbastanza audace nei confronti del figlio dell’ex portiere. Nei giorni precedenti la giovane pugliese aveva già palesato il suo interesse via social, ma ieri sera si è presentata in diretta su Canale 5 per esternare le sue intenzioni dal vivo. Simpaticissima e spigliata, la 23enne di Taranto aveva subito messo in chiaro di non essere disposta ad arrendersi davanti ad un rifiuto. Un po’ imbarazzato dalla situazione, il bel Zenga aveva accettato l’invito ad un aperitivo una volta terminato il GF. In diverse occasioni, il concorrente aveva inoltre ammesso al coinquilino Zelletta che sua sorella è una bella ragazza. Eppure in queste ore è arrivato un colpo di scena davvero inimmaginabile.

GF Vip, Andrea Zenga chiarisce con Zelletta riguardo ad Alessia: cosa si sono detti

Nonostante nell’ultimo periodo appaia abbastanza evidente a tutti un certo interesse da parte di Zenga per Rosalinda Cannavò, sembrava che la sorella dell’amico non gli fosse indifferente e che l’audacia della ragazza sarebbe stata magari ripagata. Ecco però che al termine della puntata di ieri sera, Zelletta ha chiesto al coinquilino: “Ti piace mia sorella?”. La risposta di Zenga ha spiazzato davvero tutti: “Esteticamente non è il mio tipo, non c’è un perché è una bella ragazza ma… non è proprio il mio tipo”, ha detto il giovane. Ma non sarebbe finita qui, perché Andrea avrebbe ulteriormente argomentato la sua risposta: “Mi cattura di più una ragazza all’apparenza insicura”, ha aggiunto.

Che dire, tutto sembra ricondurre proprio alla Cannavò che a quanto pare, al momento, sembra essere la favorita.