GF Vip, la decisione shock di Tommaso Zorzi: è successo subito dopo la puntata di ieri del reality show di Canale 5.

Manca sempre meno al gran finale del GF Vip. Lunedì 1 marzo scopriremo finalmente chi sarà il vincitore di questa lunghissima edizione del reality show di Canale 5. E ieri sera, in diretta, è andata in onda una nuova accesissima puntata, in cui è successo davvero di tutto. Scontri, incontri, faccia a faccia e sorprese inaspettate: una puntata ricca di emozioni. Che, come sempre, si è conclusa con le tanto temute nomination. La più inaspettata è stata quella di Tommaso Zorzi, che per la prima volta ha deciso di nominare Maria Teresa Ruta, una delle sue più grandi amiche nella casa. Ma non è tutto, dopo la puntata, l’influencer ha preso un’altra importante decisione, che con ogni probabilità sconvolgerà l’equilibrio in casa. Ecco cosa è successo.

GF Vip, la decisione shock di Tommaso Zorzi: non era mai successo dall’inizio del reality

Non è la prima volta che Tommaso Zorzi nomina un suo amico, nella casa del GF Vip. Lo ha fatto con Francesco Oppini, lo ha fatto con Stefania Orlando e, ieri sera, è arrivato il turno di Maria Teresa Ruta. A non convincere Tommaso è stato il confronto tra la Ruta e Francesco Baccini: il cantante ha raccontato una versione diversa rispetto a quella fornita da Maria Teresa. A Zorzi, quindi, è venuto il dubbio sulla reale sincerità della sua amica. Motivo per il quale ha deciso di nominarla. Una decisione decisamente inaspettata, dato che i due sono sempre stati molto legati dall’inizio del reality, condividendo anche il letto. Questo, però, fino a ieri sera! Dopo la puntata, infatti, Tommaso ha deciso di cambiare stanza, trasferendosi dalla stanza blu a quella arancione: alla sua amica Stefania, confessa di avere bisogno di vedere tutto da una prospettiva diversa.

Stefania: “Ma veramente dormi di là? Mi lasci da sola?”

Tommaso: “C’è Mary T”

Samantha: “Appunto”

*risate*

Insomma, una cambiamento decisamente notevole, quello avvenuto ieri sera. Ma cosa accadrà nelle prossime ore? Tommaso chiarirà con Maria Teresa o i due si allontaneranno? Non ci resta che attendere le prossime novità, direttamente dalla casa più spiata della tv!