GF Vip, “Ma che donna sei”: Giulia Salemi senza freni, dopo la puntata parole al veleno per la concorrente in casa.

Il Grande Fratello Vip sta riscontrando un seguito incredibile; il pubblico appare decisamente preso da quanto accade all’interno della casa più spiata D’Italia. Sono molte le dinamiche che ogni giorno animano fortemente l’atmosfera, i concorrenti spesso si ritrovano a scontrarsi tra di loro, ma non mancano certamente le carezze e gli abbracci. In questi ultimi giorni, la notizia della morte del fratello di Dayane Mello ha scosso terribilmente tutti. La modella si è mostrata profondamente addolorata, cadendo in un profondo pianto. La sua decisione di restare in casa è stata dovuta al fatto di poter aver un forte sostegno da parte dei suoi compagni di avventura. Ma all’interno della casa del Grande Fratello Vip non c’è mai pace, e come ormai sappiamo, a destare grande attenzione è stata la squalifica di Alda D’Eusanio, a causa delle sue affermazioni. Proprio ieri è andata in onda una nuova puntata del seguitissimo reality, e come sempre i colpi di scena non sono mancati. Infatti, gli screzi sono sorti apertamente, e a tal proposito, Giulia Salemi, nella giornata di oggi, ha avuto un lungo sfogo, riferendosi a Stefania Orlando: “Ma che donna sei?“.

GF Vip, Giulia Salemi ci va giù pesante: “Ma che donna sei?”, le dure parole rivolte a Stefania

Una nuova puntata del Grande Fratello Vip è andata in onda proprio ieri, lunedì 8 febbraio, e come sempre, come siamo ormai abituati, i colpi di scena non sono mancati. La settimana appena trascorsa è stata un turbinio di emozioni e di sorprese. E ovviamente, a destare grande attenzione non poteva non essere la squalifica di Alda D’Eusanio. Infatti, la giornalista ha lasciato immediatamente la casa sabato scorso, a causa del suo comportamento ritenuto offensivo. In particolare, ci riferiamo alle sue affermazioni pronunciate nei confronti del compagno di Laura Pausini. E a tal proposito, Alfonso Signorini ha aperto la puntata con delle parole al riguardo. Ovviamente, la diretta è proseguita, e non sono mancati i momenti dedicati a quanto successo nei giorni precedenti. E a questo punto, sono iniziati i primi battibecchi, e sono sorte profonde crepe. Oggi, martedì 9 febbraio, c’è stato lo sfogo di Giulia Salemi, che ha avuto forti parole per Stefania Orlando: “E’ un’altra persona, egoista ed individualista. Mi hai tradito, mi hai parlato alle spalle. Vederla col braccetto, ridendo. Ma che donna sei? La lealtà, l’amicizia, la coerenza?”, ha affermato la bella concorrente.

Giulia è andata giù pesante con le parole. La ragazza ha detto di aver subito un’altra delusione. In particolare, quando la Orlando ha avuto un momento di ironia con Pierpaolo Petrelli riferendosi alla nomination che aveva fatto proprio a lei nella puntata precedente. La Salemi non ha certamente mantenuto il silenzio, ed in casa ha avuto il suo lungo sfogo.