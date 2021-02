GF Vip, rivelazione shock: “Tommaso ti ha nominato”, a dirlo a Maria Teresa è stata proprio lei; ecco cosa è successo poco fa in casa.

Manca sempre meno alla finalissima del GF Vip 5. Dopo il secondo prolungamento, l’ultima puntata del reality show è stata fissata per il 1 marzo 2021. Meno di un mese e i giochi saranno terminati: chi sarà il vincitore di questa edizione? Staremo a vedere! Nel frattempo, nella puntata di ieri, è successo davvero di tutto: scontri, liti e faccia a faccia inaspettati. E, per concludere, le tanto temute nomination. È stata una nomination in particolare a colpire tutti, ieri sera. Si tratta di quella di Tommaso Zorzi, che per la prima volta dopo mesi ha deciso di nominare Maria Teresa Ruta. Una decisione che ha spiazzato tutti, compresi alcuni dei concorrenti in casa. Ed è stata proprio una di loro, poco fa, a rivelare tutta la verità a Maria Teresa. Ecco cosa è accaduto.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

GF Vip, rivelazione shock: “Tommaso ti ha nominato”, Maria Teresa l’ha scoperto proprio così

Ieri sera, durante la puntata, Tommaso Zorzi ha nominato Maria Teresa Ruta. Una nomination inaspettata, essendo la Ruta una delle amiche più care dell’influencer nella casa. Una nomination che non è piaciuta a molti telespettatori, ma non solo. A restare sconvolta è stata anche Dayane Mello, che, poco fa, ha deciso di rivelare tutto a Maria Teresa. La Ruta, infatti, non sapeva della nomination di Tommaso, nonostante avesse intuito qualcosa per via del cambio stanza del concorrente. Durante la chiacchierata con Maria Teresa, Dayane ammette di essere rimasta molto male per la scelta di Tommaso, che ha preferito “il gioco” ad un’amicizia. Con le sue parole, la modella brasiliana ha voluto rincuorare Maria Teresa, il cui viso esprimeva molta delusione. In molti, sui social, hanno commentato questo momento; ecco uno dei Tweet apparsi poco fa:

Dayane a MTR: “È stato bruttissimo sapere che Tommaso che l’hai sempre trattato come un figlio, l’hai fatto ragionare quando voleva andare via, ci sei sempre stata per lui… e ti NOMINA! Maria Teresa io ci sarei rimasta male” ✨ Non mi stupirò mai di questa ragazza ❤️ #gfvip pic.twitter.com/pcP5LebedZ — MAMO 💀🌴 (@jackquellovero) February 9, 2021

Un rivelazione che, con ogni probabilità, avrà delle conseguenze: Maria Teresa deciderà di parlare con Tommaso o si terrà tutto per sé? Non ci resta che attendere le prossime novità direttamente dalla casa più spiata della tv. E voi, cosa pensate della mossa di Zorzi? Siete d’accordo con le parole di Dayane