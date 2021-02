Ieri sera al GF Vip è entrata a sorpresa la sorella di Andrea Zelletta: la ragazza si è dichiarata apertamente ad un concorrente.

Una trentottesima puntata più che frizzante quella del GF Vip andata in onda ieri in prima serata su Canale 5. Tanti colpi di scena e tante emozioni: dall’incontro tra Stefania Orlando e suo padre agli scontri tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi, fino all’ingresso a sorpresa di qualcuno che mai ci si sarebbe aspettati. Ma andiamo con ordine. In questi giorni, dentro e fuori la Casa più spiata d’Italia ha tenuto banco un gossip riguardante due dei vipponi concorrenti. Pare infatti che ci sia una certa simpatia tra Rosalinda Cannavò ed Andrea Zenga. Un feeling che per ora sembra dover restare platonico, in quanto la bella siciliana al momento risulta ancora fidanzata con Giuliano. Intanto non ha perso occasione di farsi avanti, manifestando il suo interesse per il figlio dell’ex portiere, anche un’altra ragazza più o meno nota. Se non vi siete persi le ultime due puntate del GF Vip, avrete certamente capito di chi parliamo. Vediamo nel dettaglio cosa è accaduto.

GF Vip, “Non accetto un ‘no'”: la sorella di Andrea Zelletta senza freni

Nella puntata di venerdì scorso, Alfonso Signorini aveva mostrato ad Andrea Zelletta e al resto dei concorrenti dei tweet di sua sorella Alessia. La ragazza aveva scritto sul popolare social network che era interessata ad Andrea Zenga e che lo avrebbe aspettato fuori per un aperitivo. Ebbene, sembra che la 23enne pugliese sia molto decisa a non demordere. Ieri sera, infatti, ha stupito tutti presentandosi nel giardino della Casa di Cinecittà e facendo una vera e propria dichiarazione al concorrente. Alessia ha infatti reiterato l’invito ad un aperitivo da soli per potersi conoscere e ha definito senza mezzi termini Zenga come “il suo ideale di uomo”. Signorini ha poi chiamato in giardino sia Andrea Zelletta, rimasto a bocca aperta per l’audacia della sorella, sia Rosalinda. Non è sfuggito lo scambio di frecciatine tra le due ragazze: “Quando Rosalinda lascerà il suo ragazzo, io e Andrea saremo già fidanzati”, ha detto Alessia.

Senza perdersi d’animo la Cannavò ha prontamente risposto: “Per ora è qui con me”.