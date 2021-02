GF VIP, spiacevole imprevisto: è successo in diretta, Alfonso Signorini costretto a scusarsi con la concorrente.

Una puntata ricchissima, quella del GF Vip in onda ieri sera su Canale 5. Una puntata in cui è successo davvero di tutto, dal faccia a faccia tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi all’incontro tra Maria Teresa Ruta e Francesco Baccini. Una serata ricca di emozioni, che si è conclusa, come sempre, con le tanto temute nomination. La finale del 1 marzo è sempre più vicina e il gioco ormai si è fatto davvero duro. Ed è stata proprio durante le nomination che, improvvisamente, è accaduto qualcosa di inaspettato. Uno spiacevole imprevisto, per il quale Alfonso Signorini ha dovuto scusarsi. Ecco cosa è successo in diretta.

GF VIP, spiacevole imprevisto: cosa è successo in diretta durante le nomination

Manca sempre meno al gran finale del GF Vip. Un’edizione infinita, prolungata per ben due volte, che ha regalato emozioni a non finire ai telespettatori. E ne regalerà ancora molte altre: manca circa un mese all’ultima puntata! Nel frattempo, il cerchio si stringe sempre di più e i vip non vedono l’ora di scoprire chi, dopo Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli, riuscirà a conquistare la tano attesa finale. Nel frattempo, ieri, sono tornate le nomination. Attraverso la scelta del piramidale, i concorrenti hanno potuto fare la nomination in modo palese, davanti a tutti in salotto, o in confessionale. Ma è a questo punto che qualcosa non ha funzionato. Quando Maria Teresa Ruta è andata in confessionale per fare la sua nomination in modo privato, i vip hanno sentito tutto! “Mi sembra che c’è stato un problema al collegamento audio!“, ammette Andrea Zelletta, che è stato proprio il concorrente nominato dalla Ruta. “Hanno sentito tutto!”, conferma Maria Teresa, che a sua volta è stata nominata da Andrea Zelletta. “È come se fosse stata palese. È stato un imprevisto e mi spiace, mi scuso”, commenta Alfonso Signorini, specificando che si è trattato di un “incidente”. Dal suo canto, però, Zelletta ammette che avrebbe votato comunque Maria Teresa, anche senza questo ‘spoiler’.

E Maria Teresa è proprio una dei tre nominati della settimana, insieme a Samantha De Grenet e Andrea Zenga. Il televoto sarà chiuso venerdì sera in diretta e uno dei tre lascerà definitivamente la casa, a poche settimane dalla finale. E voi, chi vorreste salvare in questo televoto? La veterana Maria Teresa o una delle due new entry?