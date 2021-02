Grande emozione per Stefania Orlando al GF Vip: da fuori la casa un messaggio per lei la fa scoppiare in lacrime, cosa le hanno urlato.

Il percorso di Stefania Orlando all’interno della casa del GF Vip si è rivelato uno dei più interessanti dell’intera edizione. La conduttrice ha decisamente superato le aspettative in termini di gradimento da parte del pubblico che dallo scorso settembre ha imparato a conoscerla ed apprezzarla. Accusata spesso dai coinquilini di essere ‘pettegola’, la bionda 54enne ha dimostrato di essere tagliata per i reality, destreggiandosi con maestria tra le mille dinamiche verificatesi in questi lunghi mesi. Contrariamente alle previsioni dei più scettici, sono i fatti a parlare: la Orlando ha dimostrato di saperci fare in un tipo di show che per sua stessa natura è distante anni luce da ciò a cui ci aveva abituati nel corso della sua carriera. La Queen, come l’hanno ribattezzata i suoi sostenitori, resiste e combatte come una leonessa per difendere il posto che si è guadagnata al GF Vip e nei cuori dei telespettatori. Proprio in queste ore, un’altra dimostrazione di affetto è arrivata per lei fuori dalla casa. Ecco cosa le hanno urlato.

GF Vip, le lacrime di Stefania Orlando: cosa ha sentito urlare da fuori la casa

Mentre era in giardino da sola, è accaduto qualcosa che ha commosso Stefania riempendola di gioia. All’improvviso ha sentito gridare: “Stefania the queen. Sei la nostra queen. Stefania”. Al sentire queste parole, la gieffina non ha potuto fare a meno di scoppiare in lacrime. Un’emozione forte che sicuramente le darà la carica per continuare, ora che il reality volge al termine e in vista della finale sono necessarie ora più che mai tutte le energie che si hanno a disposizione.

Dopo vari tentennamenti circa il continuare a restare in gioco, Stefania ha ricevuto una bella iniezione di forza da questo episodio.