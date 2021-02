La Caserma, chi è Omar Hussain, la recluta del nuovo format: età, le origini, le sue grandi passioni e il suo profondo sogno.

Il nuovo programma La Caserma ha avuto inizio da pochissimo, e possiamo dire, che sta riscontrando un certo seguito. Si tratta di un genere docu-reality, in onda in prima serata su rai 2. I protagonisti di questo nuovo avventuroso format sono un gruppo di ragazzi e ragazze dai 18 ai 23 anni, che dovranno vivere all’interno di una caserma militare, precisamente a Levico Terme. Ovviamente, dovranno affrontare tutte le difficoltà che la vita nell’esercito impone, lasciando fuori da questo ‘periodo di vita’ le comodità che ogni giorno ci accompagnano. Nel corso delle prime puntate sono state presentate le reclute di questa nuova prima edizione, tutti ragazzi dalla personalità forte e tenace, pronti ad intraprendere questa sfida. La trasmissione ha avuto inizio, tra alti e bassi, e i telespettatori sono apparsi decisamente presi da questo mondo, che rispecchia la vita militare, manifestato attraverso i giovani ragazzi presentati. Ebbene, come abbiamo anticipato i protagonisti di questo format sono stati scelti, e tra di loro non possiamo non citare Omar Hussain. Scopriamo insieme qualcosa in più sulla nuova recluta appena citata.

La Caserma, chi è Omar Hussain: età, le sue origini e il suo grande sogno

La Caserma ha avuto inizio da qualche settimana, ma ha già avuto un forte riscontro da parte del pubblico. Il tutto è ovviamente dovuto non solo a questo nuovo format che sembra conquistare i telespettatori, ma anche alle differenti personalità delle reclute scelte. Tutti i protagonisti hanno un forte e grintoso temperamento, pronti a non mollare, pur di riuscire ad arrivare fino alla fine. Ecco, a questo punto, non possiamo non citare Omar Hussain: è lui una delle nuove reclute di questo nuovo programma. Scopriamo insieme chi è. A quanto pare, Omar ha 23 anni ed è uno studente di Fisica all’Università di Pisa. Fa Parte del Mensa, infatti, è in quel 2% di popolazione con il quoziente intellettivo più elevato. Come raccontato nel suo video di presentazione, è un ragazzo che ama la lettura, gli scacchi, il pianoforte, e ama la musica, ma non solo, infatti, al contempo riesce anche a dedicarsi all’attività fisica: è davvero portentoso! Omar è di origini italo-pakistane e vive con sua madre, dove, come svelato, ci sono anche i suoi nonni.

“Costanza e disciplina“, sono obiettivi che Hussain si è posto, funzionali al suo più grande sogno, ovvero di diventare astronauta. Ebbene, ha dimostrato di possedere tutte le doti giuste per eccellere, e riuscire ad arrivare fino alla fine. Un ragazzo che abbraccia l’impegno, lo studio e lo sport, con tanta fermezza. Grandi ideali, e profondi sogni, sicuramente ci riserverà grandi sorprese!