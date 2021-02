Luca Argentero ha provato a cambiare look: ha condiviso il suo ‘test’ sui social, guardate come si è mostrato su Instagram nelle ultime ore!

E’ uno degli attori più amati e seguiti in Italia: Luca Argentero, classe ’78, è nato a Torino ma ha vissuto a Moncalieri. E’ diventato famoso al pubblico televisivo con la partecipazione al Grande Fratello: era il 2003 quando ha vissuto per diversi mesi nella famosissima Casa di Cinecittà. Ha esordito nel mondo del cinema due anni dopo: lo abbiamo visto per la prima volta in qualità di attore nella serie Carabinieri in cui interpreta il ruolo di Marco Tosi. Da lì a poco Luca Argentero è entrato a far parte del cast di famosissimi film. Nota a tutti è anche la sua vita privata: dopo la storia con Myriam Catania, ha incontrato Cristina Marino. L’ha conosciuta sul set di Vacanze ai Caraibi, nel 2015: da quel momento non si sono mai più separati. Nel 2020 sono diventati genitori della piccola Nina Speranza! Luca ha deciso di fare un ‘test’: ha cambiato il suo look…Date un’occhiata all’ultimo post!

Luca Argentero, ‘Test’: l’attore prova a cambiare look, si mostra così sui social

Luca Argentero ha deciso di ‘provare’ un nuovo look: ‘Test baffo’ ha scritto come didascalia ad un post. Su Instagram c’è il primo piano dell’attore con il baffo, non l’avevamo mai visto così!

Beh, che dire: ai fan non è affatto dispiaciuto, secondo i commenti il test è superato, a pieni voti! In tantissime infatti hanno commentato sotto al post dell’attore, mostrando tutto il loro ‘amore’ nei suoi confronti: “Promosso a pieni voti”, “Quando sei bello”, “Test superato”.