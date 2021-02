Scopriamo chi è Manuela Ferrera: anni, città d’origine, retroscena sentimentali e tanto altro della bellissima modella meteorina del TG4.

Ultimamente la vediamo spesso nei salotti di Barbara D’Urso come ospite per commentare le presunte avances fatte da Paolo Brosio nei suoi confronti nonostante il giornalista sia impegnato in una relazione con la giovanissima Maria Laura De Vitis. Manuela Ferrera, ha infatti dichiarato che dietro le quinte del programma Tiki Taka, Brosio avrebbe tentato un approccio con lei cercando di tradire la fidanzata. Accusa a cui la De Vitis afferma di non credere minimamente. Ma al di là di ciò, chi è Manuela Ferrera? Ricordate in quali programmi tv l’abbiamo vista? Scopriamo ogni cosa nel dettaglio su questa bellissima modella.

Chi è Manuela Ferrera: anni, professione, vita privata e dove l’abbiamo già vista in tv

Nata a Brescia il 5 maggio 1984, Manuela Ferrera ha una sorella gemella, Marianna. Laureata in Biologia, è anche appassionata di moda, viaggi e calcio. Proprio insieme a sua sorella, è stata una meteorina del Tg4, ruolo ricoperto anche da Martina Hamdy. Indimenticabili i suoi scatti per il calendario senza veli della rivista For Men nel 2019. Spesso opinionista a Pomeriggio 5 di Barbara D’urso, l’abbiamo vista di frequente anche nella trasmissione calcistica Tiki Taka. Del suo passato sentimentale si è parlato molto in riferimento ad un presunto flirt con il campione Cristiano Ronaldo. A Diva e Donna la Ferrera raccontò che un amico in comune aveva dato il suo numero allo sportivo. Tramite messaggi sul cellulare, quest’ultimo si sarebbe complimentato con lei per le foto del calendario. La conferma da parte di Ronaldo in merito non è però mai arrivata.

Un’altra sua presunta relazione passata sarebbe stata quella con l’argentino Gonzalo Higuain che proprio in questo periodo sta facendo parecchio discutere.