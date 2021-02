Sanremo 2021, annunciati altri ospiti: grande sorpresa per il pubblico

Annunciati altri ospiti per il Festival di Sanremo 2021: c’è una grande sorpresa per il pubblico di Rai Uno, ecco quale

Quasi tutto pronto per la settantunesima edizione del Festival di Sanremo. Quest’anno l’edizione è slittata a causa della pandemia di Covid-19 e si svolgerà al Teatro Ariston dal 2 al 6 marzo 2021. Per il secondo anno consecutivo sarà condotto e diretto da Amadeus. Egli, nel corso delle serate, sarà affiancato ancora una volta da Fiorello, come avvenuto lo scorso anno. La competizione avrà anche quest’anno due categorie principali: una categoria Campioni composta quest’anno eccezionalmente da 26 cantanti e una categoria Nuove proposte composta da 8 cantanti. La scenografia sarà curata da Gaetano Castelli, storico scenografo del festival, mentre la regia e la direzione della fotografia saranno affidati rispettivamente a Stefano Vicario e a Mario Catapano. Come avviene dal 2015, il vincitore del Festival rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest 2021 a Rotterdam. Per la prima volta nella sua storia, la kermesse si svolgerà senza il pubblico in platea.

Sanremo 2021, annunciati altri ospiti

Cresce l’attesa per la settantunesima edizione del Festival di Sanremo. Il conduttore e direttore artistico della competizione canora ha già annunciato la presenza per tutte le serate di Achille Lauro e Zlatan Ibrahimović e di Elodie come co-conduttrice per una serata. In seguito ha poi annunciato la presenza di Matilde De Angelis, Matilde Gioli e soprattutto Naomi Campbell in qualità di co-conduttrice per una serata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanna Civitillo & Amadeus 💑 (@giovanna_e_amadeus)

Durante la conferenza stampa del Festival di Sanremo 2021, Amadeus ha annunciato la presenza di due nuovi ospiti. Sul palco dell’Ariston, infatti, saliranno anche i Negramaro e Alessandra Amoroso. I nuovi ospiti si aggiungono al nome di Ornella Vanoni, unica artista musicale annunciata ufficialmente, che si sommano ai nomi di ospiti sopra citati. Nei prossimi giorni saranno annunciati nuovi ospiti.