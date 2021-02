Età e carriera di Stefano Pantano, vi raccontiamo tutto sullo schermidore e conduttore radiofonico: ricordate a quale famosissima trasmissione Rai ha partecipato?

Ospite di Stasera Tutto è Possibile, il famoso programma televisivo condotto da Stefano De Martino, in onda su Rai Due, è Stefano Pantano! Il famoso schermiditore e conduttore radiofonico italiano nel corso della sua carriera ha collezionato tanti successi! Nato a Roma, il 4 maggio del ’62, è cresciuto nel quartiere del Quadraro: è stato un famoso esponente della spada italiana nella sua generazione. Sapete che è stato campione del mondo per ben tre volte? Nel ’89, nel ’90 e nel ’93! Non è l’ultimo titolo conquistato: ha vinto tre ori ed un argento alle Universiadi, due ori in Coppa Europa ed è stato Campione italiano assoluto! Nel 2004 è entrato in televisione diventando ospite fisso di La Domenica Sportiva: negli anni successivi è stato ospite di altri programmi sportivi famosi. E’ anche conduttore radiofonico: conduce con Daniele Baldini il programma ‘Non mollare mai’ in onda su Radiosei.

Stefano Pantano è un noto personaggio televisivo, schermidore e conduttore radiofonico: vi abbiamo parlato di lui, la sua carriera è davvero brillante! Ma cosa sappiamo sulla sua vita privata? Poche informazioni circolano essendo Stefano molto riservato sulla sfera privata e sentimentale. Sappiamo che ha un figlio di nome Emanuele e che la sua dolce metà si chiama Lucia Fattori: la coppia è insieme da più di 10 anni, come ha ‘rivelato’ Pantano con un post su Instagram.

Sui social Stefano è molto attivo: pubblica post su Instagram, su Twitter in cui mostra scatti sul lavoro e non! Con un post ultimamente ha ricordato la sua esperienza a Ballando con le stelle! Lo schermidore ha partecipato allo show televisivo nel 2010! Eccolo nelle vesti di ballerino: