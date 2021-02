Vincenzo De Lucia, da Maria De Filippi a Mara Venier: guardate qui le sue imitazioni più celebri, i telespettatori senza parole!

E’ lui uno dei protagonisti indiscussi dell’edizione in corso di Stasera tutto è possibile. Lo show condotto da Stefano De Martino, in onda su Rai Due, vede la partecipazione, ogni martedì, di tantissimi ospiti: cantanti, personaggi tv, attori e comici regalano grosse risate ed intrattenimento ai telespettatori. Uno dei volti fissi della trasmissione, oltre il conduttore, è Vincenzo de Lucia. L’imitatore ha conquistato davvero tutti con la sua bravura: l’abbiamo conosciuto a Made in Sud ed in pochissimo tempo è diventato amato e seguito dagli italiani. Il comico napoletano, classe ’87, si diverte ad imitare noti personaggi televisivi e la cosa curiosa è che tutte le persone famose al piccolo schermo scelte dal comico sono donne! Tra le sue più celebri imitazioni sicuramente ci sono quelle di Mara Venier e Maria De Filippi: è davvero bravissimo!

Vincenzo De Lucia è il comico napoletano che ha conquistato il pubblico televisivo con le sue imitazioni. E’ diventato in pochissimo tempo celebre e seguito da tutti: chi è che non ha mai visto le sue imitazioni? Vincenzo De Lucia, quando è entrato in studio a Made in Sud nelle vesti di Maria De Filippi, ha lasciato a bocca aperta tutti: la sua imitazione è incredibile! Guardate qui:

Mara Venier, nel suo studio di Domenica In, ha invitato Vincenzo de Lucia nella puntata del 7 febbraio 2021: i telespettatori hanno pensato per un attimo di vederci doppio!

Nella puntata del 9 febbraio 2021 di Stasera Tutto è Possibile vedremo il De Lucia nei panni di Barbara D’Urso. Un post pubblicato sul suo canale Instagram a poche ore dall’inizio della puntata ha scosso tutti: la somiglianza in questo video con la conduttrice televisiva è davvero clamorosa!