Agata Reale, ex ballerina di Amici di Maria De Filippi, ha confessato di soffrire di leucemia promielocitica acuta: ecco il racconto da brividi.

Agata Reale è l’ex ballerina della scuola di Amici di Maria De Filippi. Nel 2007 è entrata a far parte del programma e sin da subito conquistò il cuore del pubblico, soprattutto per il suo talento. Quella edizione vide vincitore Federico Angelucci, ma il programma le consentì comunque di continuare il suo percorso come ballerina, partecipando anche a diverse trasmissioni televisive. Agata è sposata con Carmelo De Luca: il loro matrimonio si è celebrato nel 2019 e dalla loro unione è nata una magnifica bambina. La Reale a ‘Diva e Donna’ ha rilasciato una lunga intervista nella quale ha svelato un toccante retroscena sulla sua vita. Ha scoperto di essere malata, di soffrire di leucemia. Ecco le parole dell’ex allieva di Amici.

Amici, Agata Reale combatte contro la leucemia promielocitica acuta: il racconto dell’ex ballerina

Agata Reale ha rilasciato un’intervista a ‘Diva e Donna’: l’ex ballerina di Amici ha confessato di avere problemi di salute, di aver sofferto molto negli ultimi mesi. “A novembre, qualche mese dopo il mio matrimonio, svengo a casa. Dopo i controlli la diagnosi parla di leucemia promielocitica acuta” sono le parole dell’ex allieva ai microfoni della rivista riportate da Fanpage. La giovane ha raccontato di aver avuto una forte perdita di sangue dalle gengive: il dentista le consigliò di fare l’emocromo. “Non faccio neanche in tempo perché mi portano all’ospedale dove arrivo con pochissime piastrine. La diagnosi parla di leucemia promielocitica acuta, nel giro di 15 giorni c’è il rischio di emorragia celebrale. Inizio sei mesi di ricovero, durante i quali faccio la chemio e la terapia di consolidamento, con i brevi periodi fiori dall’ospedale. Fino a gennaio venivano a trovarmi mamma e marito”.

Parole da brividi quelle dell’ex allieva di Amici: l’arrivo della pandemia purtroppo ha complicato le cose perchè Agata si è ritrovata sola. Ha raccontato che la chemio ora la svolge per bocca, si sottopone all’ago aspirato ogni tre mesi. “Perché i rischi si abbassino devono passare due anni di consolidamento, per me sarà un anno ad aprile”.