Anticipazioni della puntata di Beautiful di Mercoledì 10 Febbraio: Hope è convinta della sua decisione, Ridge sempre più pensieroso.

Il ‘caso’ Thomas Forrester sta tenendo banco queste ultime puntate di Beautiful. E, stando a quanto si apprende da alcune anticipazioni, sembrerebbe che sia, ancora una volta, l’argomento portante dell’appuntamento di oggi, Mercoledì 10 Febbraio. Da quanto si legge sul web, infatti, sembrerebbe che, dopo la decisione choc di Hope annunciata a sua madre, la giovane sia sempre più convinta di quanto pensato. La giovane Logan, infatti, è convinta di aver ucciso Thomas. Ed è per questo motivo che, dopo averlo confessato a sua madre, vuole completamente stare a posto con la coscienza ed autodenunciarsi. Un grandissimo colpo di scena, da come si può chiaramente comprendere. Ma che, almeno per il momento, non verrà messo in pratica. Brooke, infatti, è consapevole della disperazione di sua figlia. Ma, d’altra parte, è anche convinta che rivelare tutto alla polizia non sarebbe affatto una giusta decisione. In ogni caso, Hope verrebbe condannata per omicidio. In tutto questo, però, c’è anche Ridge che è sempre più preoccupato per Thomas. Sono giorni, ormai, che il giovane Forrester non si fa vedere. E, soprattutto, non risponde alle chiamate. Per questo motivo, quindi, è seriamente pensieroso. Scopriamo cosa farà.

Beautiful, anticipazioni 10 febbraio: Ridge sempre più preoccupato

Ridge, quindi, continua ad essere sempre più preoccupato per suo figlio Thomas. Certo, il Forrester ha ascoltato le motivazioni di Hope. Ed ha scoperto che, ancora prima di firmare i documenti per l’adozione, il giovane stilista ha avanzato una proposta piuttosto particolare alla sua sorellastra. Tuttavia, però, è sempre più convinto che, purtroppo, gli sia successo qualcosa. Sono trascorsi diversi giorni da quando Thomas ed Hope si sono incontrati per l’accordo. E, soprattutto, sono trascorsi numerosi giorni da quando il giovane stilista non risponde più alle chiamate di suo padre e sua sorella Steffy. E, soprattutto, non si fa vedere. Cosa sarà successo, quindi? Al momento, non lo sappiamo. Certo, sappiamo benissimo che il giovane è caduto in una vasca contenente dell’acido fluoridrico, svuotata qualche tempo dopo, ma al momento non si hanno notizie sul suo conto. Ma cosa accadrà nella puntata di oggi, Mercoledì 10 Febbraio, di Beautiful? Stando a quanto si legge da queste anticipazioni, sembrerebbe che Hope sia sempre più convinta di autodenunciarsi. E di recarsi alla Polizia per raccontare quanto è accaduto. Ridge, invece, una volta ascoltata la versione della giovane Forrester, tornerà a casa e racconterà tutto a Shauna. E sarà proprio in questo momento, da quanto si legge, che si capaciterà che è successo qualcosa a suo figlio. Cosa succederà, quindi? Staremo a vedere.

Secondo voi, Ridge riuscirà a scoprire la verità? Staremo a vedere!