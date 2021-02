Barbara D’Urso non è più single: arriva una clamorosa indiscrezione dal portale Giornalettismo. Ecco chi è il fortunato che ha conquistato la conduttrice.

La famosissima conduttrice Barbara D’Urso è in tv dalla fine degli anni ’70: è una delle icone del piccolo schermo italiano! Una delle regine di Mediaset è al timone di ben tre programmi: Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Live Non è la D’Urso. Regala intrattenimento, informazione e gossip ai suoi telespettatori che non hanno mai smesso di seguirla. Questa volta a circolare è un gossip che riguarda proprio lei, lanciato dal portale Giornalettismo: la splendida conduttrice potrebbe aver trovato l’amore? Secondo quanto si legge sul portale appena citato, pare che la D’Urso sia tornata a far battere il suo cuore. Ma di chi si tratta? Cosa rivela Giornalettismo? Ecco cosa è stato reso pubblico!

Barbara D’Urso, clamorosa indiscrezione: la conduttrice non è più single?

Barbara D’Urso, secondo il portale Giornalettismo, ha trovato l’amore. Il sito di notizie e di gossip fa sapere che il cuore della famosissima conduttrice è tornato a battere dopo quattro anni single. Il portale fa sapere che la nuova fiamma di Barbara D’Urso si chiama Francesco Zangrillo e non ha alcuna parentela con il professor Zangrillo. E’ un assicuratore ed ha una storia importante alle spalle sono i dettagli sull’uomo che rivela Giornalettismo. La conduttrice ed il nuovo presunto compagno si sono conosciuti a dicembre, grazie ad amici in comune, e pare che tra loro sia nata subito una certa complicità. Hanno trascorso Natale insieme in gran segreto, si legge.

“Le nostre fonti assicurano: «Stanno insieme da due mesi e sono innamoratissimi»” è quanto si apprende dal portale Giornalettismo. Restiamo in attesa di una conferma o smentita da parte della famosissima conduttrice Mediaset!

La vita privata

Ricordiamo che Barbara D’Urso è mamma di due figli, Gianmauro ed Emanuele, nati dalla relazione con Mauro Berardi. Dal 2002 al 2006 (anno della separazione) è stata sposata con Michele Carfora: i due hanno divorziato nel 2008.