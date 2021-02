La confessione di Belen Rodriguez al settimanale Chi: l’argentina ha parlato della sua gravidanza, di come l’ha presa il piccolo Santiago ed ha svelato un retroscena sul matrimonio finito con Stefano.

E’ arrivata ieri la magnifica notizia che conferma la gravidanza di Belen Rodriguez. Da giorni non si parlava d’altro: la showgirl argentina ha finalmente deciso di rompere il silenzio ed ai microfoni di Chi rivelare i dettagli. E’ al quinto mese di gravidanza e presto regalerà un figlio ad Antonino Spinalbese, il suo compagno da circa 8 mesi. Il classe ’95 diventerà papà per la prima volta, Belen invece, come tutti sapranno, è già mamma del piccolo Santiago, nato dall’unione con l’ex marito Stefano De Martino. La storia con il conduttore non sembra esser finita in maniera pacifica, ne ha parlato la Rodriguez durante l’intervista ai microfoni del settimanale Chi. La showgirl ha parlato anche della reazione avuta da Santiago alla notizia di un ‘nuovo uomo per mamma’. Sentite le parole di Belen alla rivista diretta da Alfonso Signorini, riportate da Fanpage.

Belen Rodriguez: “Resta l’amaro in bocca”, la confessione sul matrimonio finito con Stefano De Martino

Sono trascorse poche ore dalla magnifica notizia che riguarda Belen Rodriguez e che tutti aspettavano di ricevere. La showgirl argentina è in dolce attesa ed ai microfoni di ‘Chi’ ha raccontato della sua gravidanza, della fine del matrimonio con Stefano De Martino ed ha svelato retroscena sul suo rapporto con Antonino. Il suo compagno, papà del bimbo che porta in grembo, ha dieci anni in meno a lei: l’età però non è un problema. “Mi sono posta il problema fino a quando non mi ha detto: ‘Ti prego, se deciderai di non vedermi più, promettimi che non lo farai per la mia età’. E lì c’è stato il click, ho capito che mi aveva decifrata e che non stava fingendo” sono state le parole di Belen.

La showgirl in dolce attesa ha ormai messo un punto, già da un po’, al suo matrimonio con Stefano De Martino: la separazione le ha lasciato un po’ di ‘amaro in bocca’ ma quella vecchia ‘frecciatina’ lanciata nelle IG story non erano riferite a Stefano. “Voglio chiarire, io sono piena di pepe e sono sempre stata così, ma non mi permetterei mai di fare battutine, non lo farei per rispetto ad Antonino, non sarebbe rispettoso e nemmeno furbo. Per quanto dispiaccia la fine di un rapporto e rimanga un po’ di rancore – sarei falsa a dire che non resti un po’ di amaro in bocca – quando volti pagina è tutto passato. Nei post parlo di me, del mio carattere, della mia guerra che è sinonimo di vita, quella che affronto ogni giorno”.

La reazione di Santiago

Arriverà un fratellino o una sorellina per il piccolo Santiago che, grazie a Belen, scopriamo aver preso molto bene l’ingresso ‘in famiglia’ di un altro uomo. “Un giorno, dopo tre mesi che frequentavo Antonino e cercavo di farlo passare per un amico, lui mi ha chiamato distrattamente ‘Amore’ . Allora, Santi mi ha confessato: ‘Ho sentito che ti ha chiamato amore, vorrà pur dire qualcosa, fidanzati con lui per favore. Secondo me Dio ti ha mandato il principe‘. Poi alcuni giorni dopo mi ha spiazzata: ‘ma un fratellino?'” sono state le parole di Belen al settimanale Chi.