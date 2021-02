A distanza di una settimana dalla tragica morte di Lucas, il fratello di Dayane Mello ha raccontato come ha appreso la drammatica notizia.

È passata esattamente una settimana da quando, purtroppo, Dayane Mello è venuta a sapere della morte di suo fratello Lucas. Rinchiusa all’interno della casa del GF Vip, la modella brasiliana ha avuto la possibilità di sentire telefonicamente Juliano, un altro dei suoi fratelli. E di apprendere, purtroppo, la tragica notizia. Aveva appena ventisei anni, tra poco ne avrebbe compiuti ventisette, eppure a causa di un tragico incidente stradale il giovane Lucas è morto. Ecco, ma come ha appreso la notizia Juliano? Se, come dicevamo precedentemente, Dayane è venuta a saperlo attraverso una telefonata, lui come l’ha saputo? A raccontare ogni cosa nel minimo dettaglio è stato proprio il diretto interessato. In una sua intervista al settimanale ‘Chi’, il giovane fratello della Mello si è lasciato andare ad un vero e proprio racconto da brividi. Scopriamo insieme i dettagli.

Dayane Mello, il racconto da brividi di suo fratello Juliano sulla morte di Lucas: dettagli choc

Uno dei primi ad apprendere la notizia della tragica morte del giovane Lucas è stato proprio Juliano, suo fratello. In una sua recente intervista al settimanale ‘Chi’, infatti, il fratello di Dayane Mello ha spiegato, per filo e per segno, com’è venuto a sapere dell’incidente. Da quanto si legge, sembrerebbe che, intorno alle 3:16 di notte, il giovane sia stato letteralmente svegliato dal sonno. E sia stato informato di quanto successo a Lucas. ‘Quando ho aperto la porta, ho visto degli amici miei e di mio fratello. Ricordo ancora le loro facce scavate e rigate dalle lacrime’, si legge sulle pagine del giornale ‘Chi’. Parole che, da come si può chiaramente comprendere, fanno chiaramente intendere qual è stata la sua reazione. Ma non solo. ‘Ho avuto un crollo e il mio cuore si è spezzato subito dopo’, ha continuato a raccontare Juliano al giornale di Alfonso Signorini. Spiegando, quindi, il suo stato d’animo appena capita la situazione.

Infine, Juliano ha anche spiegato cos’è esattamente successo. Certo, la dinamica dell’incidente non è ancora chiara. Fatto sta che, da quanto si legge, sembrerebbe che l’auto di Lucas abbia impattato un camion.