Francesca Fialdini è risultata positiva al covid: l’ha appena riportato sul suo social, ecco come sta la conduttrice.

Una notizia arrivata da pochissimo, Francesca Fialdini è risultata positiva al Covid, e con un messaggio su instagram ha voluto manifestare quanto riportato. La conduttrice, in onda su rai 1, subito dopo Domenica In di Mara Venier, ha così manifestato le sue condizioni. Come sappiamo, il suo programma sta avendo ascolti davvero elevati, il pubblico è preso dalla trasmissione che la vede al timone. Francesca ha iniziato la sua carriera in radio, come collaboratrice per la redazione esteri e come conduttrice del notiziario di Radio Vaticana nel 2004. L’anno successivo inizia il suo lavoro di inviata e conduttrice del notiziario presente all’interno nel programma A sua immagine. Pian piano la sua carriera si ampia, e ad oggi è sicuramente una delle conduttrici più amate. La notizia della sua positività ha scosso i suoi migliaia di fan: ecco quanto riportato.

Francesca Fialdini è risultata positiva al covid: quali sono le sue condizioni

Purtroppo, non una bella notizia, la conduttrice Francesca Fialdini è risultata positiva al covid. A confermarlo tramite il suo profilo instagram è stata la donna stessa, che ha riportato un post con un lungo messaggio: “Eh sì, la risata fa bene a tante cose ma non ci protegge del tutto. Sono risultata positiva al covid. Mi sottopongo spesso al tampone e ieri prima di andare a lavoro ho preferito passare dalla farmacia. E così l’ho scoperto“, ha scritto la presentatrice. A quanto pare, dopo aver fatto il test è risultata positiva al coronavirus. Come lei stessa ha affermato, si sottopone spesso a tampone, e nella giornata di ieri ha scoperto la triste notizia.

Francesca ha anche voluto rassicurare tutti, rivelando che la sua squadra sta bene, e che manterrà aggiornati chi la segue passo passo e senza stress. Sembrerebbe, quindi, che al momento la situazione sia sotto controllo. Auguriamo alla bella conduttrice di riprendersi al più presto!