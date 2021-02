Francesco Sarcina sul suo profilo instagram ha riportato un incredibile annuncio a sorpresa: succederà a breve, tenetevi pronti perchè sarà una grande sorpresa per tutti.

E’ sicuramente uno dei cantautori più amati in assoluto, Francesco Sarcina con la sua voce ha conquistato e continua a conquistare il pubblico. Ha iniziato la sua formazione suonando la chitarra in varie band e cover-band del milanese. Nel 1993 conosce Alessandro Deidda, batterista, col quale darà vita al progetto Le Vibrazioni, composto anche dal chitarrista e tastierista Stefano Verderi e dal bassista Marco Castellani. Ricorderemo certamente la loro bellissima ed emozionante performance sul palco del Festival Di Sanremo 2020, dove hanno portato in gara il meraviglioso brano Dov’è. Sarcina è molto amato, e anche sui social i suoi follower lo seguono con tanto amore. Proprio qui, ha rivelato l’arrivo di un nuovo progetto, riportando su instagram un incredibile annuncio.

Francesco Sarcina, annuncio a sorpresa appena arrivato: il cantautore sorprende tutti

Come abbiamo anticipato, Francesco Sarcina è un artista amatissimo, la sua voce è un turbinio di emozioni: possente e forte, abbraccia amorevolmente chi l’ascolta. Grazie al suo talento ha avuto in questi anni un grandissimo successo, e non poteva essere diversamente, dato che Sarcina è seguitissimo. Anche sui social, riscontra un elevato apprezzamento da parte dei fan, infatti, conta di ben di ben oltre 100 mila follower. Proprio qui, da qualche ora, ma già in precedenza aveva rivelato di questo suo nuovo progetto in arrivo, ha riportato un fantastico annuncio. A quanto pare, il 16 febbraio, uscirà il suo primo libro, intitolato “Nel mezzo”. “Francesco, da ora in poi avrai il successo, la fama e la notorietà che hai sempre desiderato. Ma questi doni non arriveranno da soli. Avranno il retrogusto amaro della colpa”, ha riportato in didascalia (come è QUI possibile vedere). Sembrerebbe, questo, un pezzo del suo libro, ma ovviamente non possiamo avere certezza.

Possiamo solo sostenere di essere pienamente entusiasti di questa straordinaria novità, e manca sempre meno al grande giorno. Sicuramente, Sarcina ci sorprenderà, e le sue parole, come la sua musica, conquisteranno i lettori, immergendoli nel suo libro.