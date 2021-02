GF Vip, “Che c*** stai dicendo?”: Dayane Mello spara a zero, parole al veleno contro Andrea Zenga.

Una settimana attraversata da un turbinio di emozioni questa appena trascorsa al Grande Fratello Vip. Il reality continua a riscuotere forte successo, il pubblico è preso da quanto avviene all’interno della casa più spiata d’Italia. Negli ultimi giorni sono state numerose le vicende che hanno destato grande attenzione, a partire dalla squalifica di Alda D’Eusanio. Come sappiamo, la giornalista è stata espulsa per il suo comportamento, in particolar modo per le sue affermazioni ritenute offensive. Le ultime rivolte al compagno di Laura Pausini. Purtroppo, la giornalista ha dovuto abbandonare immediatamente la casa, sabato scorso. Durante la puntata di lunedì, Alfonso Signorini ha aperto la diretta parlando di quanto successo. Da parte di Alda, però, nonostante siano trascorsi alcuni giorni dalla sua uscita, non è arrivato nessun segno, a quanto pare, l’ex concorrente preferisce mantenere ancora il silenzio. Le sue uniche parole, sono state brevi e coincise. Dopo la puntata di lunedì, gli animi in casa si sono riscaldati. Nella giornata di oggi, Dayane Mello si è scagliata contro Andrea Zenga: “Ma che c*** stai dicendo?“.

Giorni difficili questi appena trascorsi, e soprattutto altalenanti. Abbiamo già anticipato la squalifica di Alda D’Eusanio, ma prima ancora, a destare grande turbamento, è stata la notizia della morte del fratello di Dayane Mello. Una scomparsa che ha creato un forte cedimento all’interno della casa del Grande Fratello Vip. La modella si è lasciata andare a lunghi pianti, e i suoi compagni di avventura hanno manifestato prontamente la loro vicinanza alla donna. Dayane ha deciso di restare in casa, un modo per poter ricevere l’abbraccio e l’affetto da parte dei suoi amici. E così è stato, infatti, tutti hanno provato in qualche modo a consolare la bella brasiliana, a darle un sostegno e cercando di farla distrarre. Momenti delicati hanno occupato l’atmosfera della casa, e la puntata del venerdì, quella subito dopo la tragica notizia, è stata un vortice di emozioni. Alfonso ha mostrato il suo affetto a Dayane, e anche il pubblico, ha pienamente mostrato vicinanza alla concorrente. Dopo la puntata di lunedì 8 febbraio, in casa, ci sono stati vari battibecchi. Gli animi si sono riscaldati. Oggi, Dayane, parlando con Pierpaolo e Giulia Salemi ha manifestato il suo pensiero, e si è schierata contro Andrea Zenga: “Anche Zenga che viene qua a dare i suoi commentini. Ma che c*** stai dicendo? Non sai neanche cosa vuoi dire, sei qua da un mese”, ha affermato la bella modella.

Sembrerebbe, quindi, che Dayane si sia rivolta con dure parole al concorrente, senza peli sulla lingua, proprio come è solita, mostrando la sua forte e schietta personalità. A quanto pare, l’atmosfera in casa è continuamente animata da scontri e forti incomprensioni.