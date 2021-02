GF VIP, accesissimo scontro tra le due concorrenti nelle ultime ore. I toni si sono alzati particolarmente e la conversazione non è andata a buon fine: ecco cosa è successo.

Nella Casa del GF VIP gli animi sono sempre piuttosto accesi e l’atmosfera calda. Nell’ultima puntata andata in onda lunedì 8 febbraio abbiamo assistito ad un (quasi) tutti contro Giulia Salemi. In molti hanno contestato il rapporto ‘morboso’ che hanno creato l’italo persiana e Pierpaolo Pretelli: anche Stefania Orlando ha avuto qualcosa da ridire, colei che la Salemi riteneva ‘amica’. E così, i rapporti tra le due sembrano irrigidirsi: proprio nelle ultime ore nella Casa di Cinecittà è scoppiato uno scontro tra le due donne. Le parole si sono fatte forti ed il confronto si è trasformato in una lite senza alcun tipo di freno. Ecco cosa è successo.

GF VIP, accesissimo scontro in cucina: toni alti, la conversazione è finita male

Oggetto di discussione tra le due concorrenti del GF VIP è quanto accaduto negli ultimi giorni: Giulia Salemi ha assistito ad una clip durante la puntata di lunedì che non le è andata giù. La giovane ha visto Stefania Orlando ‘sparlare’ di lei e del suo rapporto con Pierpaolo. E’ nato così uno scontro in cucina nelle ultime ore tra le due gieffine. La Orlando ha spiegato all’italo persiana: “Eravamo in una situazione goliardica. E’ il mio modo di fare, non era un ‘prenderti in giro’. Mi dovresti conoscere“. “Io pensavo di conoscerti, mi sei crollata totalmente” ha replicato la Salemi.

La discussione è proseguita e le due concorrenti hanno continuato a mantenere i loro pensieri, totalmente differenti tra loro. “Non ti metti mai in discussione, io non ho giudicato, ho analizzato solo una situazione” ha detto Stefania. Pierpaolo ha provato ad interrompere la discussione ma non ha avuto risultati. “Me l’aspettavo da tutti ma non da te” ha urlato Giulia alla sua inquilina. Stefania crede che Giulia se la sia presa un po’ troppo per la nomination, teoria subito smentita dalla Salemi.

I toni si sono alzati in cucina: le due concorrenti non hanno trovato un punto in comune. La conversazione si è interrotta in maniera brusca con Stefania che ha accusato la Salemi di essere vittima e pesante. E’ questa la fine della loro amicizia?