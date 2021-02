La Caserma, chi è la nuova recluta Elena Santoro: età, i suoi genitori, studi e la sua grintosa personalità.

Soltanto da qualche settimana ha avuto inizio un nuovo format, che a quanto pare sta destando grande attenzione da parte dei telespettatori, stiamo parlando del nuovo programma La Caserma. Un genere docu-reality, in onda in prima serata su rai 2. I protagonisti sono un gruppo di ragazzi e ragazze dai 18 ai 23 anni, che dovranno vivere all’interno di una caserma militare, precisamente a Levico Terme. L’atmosfera che si respira all’interno della caserma non abbraccia quelle comodità che appartengono alla quotidianità, infatti, i ragazzi dovranno affrontare tutte le difficoltà che la vita nell’esercito impone. Nel corso delle prime puntate sono state presentate le reclute di questa nuova prima edizione, e come abbiamo avuto modo di vedere, i ragazzi hanno mostrato tutti una forte personalità, pronti ad intraprendere questa sfida. Ebbene, come abbiamo anticipato i protagonisti di questo format sono stati scelti, e tra di loro non possiamo non citare la bellissima e grintosa Elena Santoro. Scopriamo insieme qualcosa in più sulla nuova recluta.

La Caserma, chi è Elena Santoro: età, i suoi genitori e i suoi studi

Un nuovo format sta allietando i telespettatori, ovvero La Caserma, un programma decisamente nuovo, che rispecchia la vita militare. Un luogo in cui un gruppo di ragazzi devono vivere e affrontare tutte le prove che questo ambiente impone. E come abbiamo appena citato, non possiamo non far cadere l’attenzione sulla bellissima Elena Santoro: scopriamo qualcosa in più sulla nuova concorrente. Elena è una studentessa 21enne di Roma, ed è la prima figlia di una coppia militare italiana; il padre è un Colonnello, la madre Maggiore e psicologa, ed è la prima donna italiana a ricoprire un ruolo militare. Come lei ha raccontato nel video di presentazione, ‘il mascara è un must’, e i tacchi non possono mai mancare, e a tal riguardo ha rivelato che negli scout erano soliti chiamarla ‘cerbiatta vanitosa’, e il motivo è ben evidente, il suo look non potrebbe passare inosservato.

La recluta ha spiegato quanto i suoi genitori hanno inizialmente espresso, mettendola in guardia, ossia che la vita militare non è affatto semplice. Ma la Santoro è pronta a questo, ed è entusiasta di provarla, perchè come sostiene “La vita da spettatore non è per lei abbastanza”. Beh, bellissima, forte e grintosa, Elena ha già dimostrato di essere in grado di affrontare questa nuova sfida, mostrando a tutti la sua prorompente personalità. Siamo sicuri che ci riserverà grandi sorprese.