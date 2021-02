Tra i concorrenti del docu-reality di Rai 2 La Caserma, c’è anche lui, Matteo Rizzolo: quanti anni ha, di dov’è, dove seguirlo e tanto altro.

E’ partita due settimane fa e precisamente mercoledì 27 gennaio la prima edizione de La Caserma: un docu-reality abbastanza originale, se si considera l’idea su cui si fonda. 21 giovani, tra i 18 e i 25 anni, vivono secondo le rigide regole di una vera caserma e, per di più, immersi in un’atmosfera da Prima Guerra Mondiale. Il gruppo, formato da maschi e femmine, è privato di tutti comfort tecnologici a cui siamo abituati oggi. Nota dolente questa soprattutto per le giovani generazioni. Insieme ad Alice Paniccia, Linda Mauri, Alessandro Badinelli e gli altri, c’è anche Matteo Rizzolo. Conosciamolo meglio.

Chi è Matteo Rizzolo: sapete quale sport ha praticato in passato?

Matteo Rizzolo è entrato a far parte del programma dalla seconda puntata, andata in onda mercoledì 3 febbraio. Con lui hanno fatto il loro ingresso nel gruppo anche Emanuele Cimadoro, Andrea Fratino, Denis Brioschi, Carmelo Corsaro, Simone Peroni, Andrea Rosa, Elia Cassardo. Matteo si è presentato dicendo che, seppur consapevole delle difficoltà previste dal percorso, ha deciso ugualmente di sfidare sé stesso. Intende infatti dimostrare di potersela cavare anche lontano dalla famiglia. Nato nel 2000 a Palermo, Matteo ha vissuto prima ad Alessandria della Rocca in provincia di Agrigento, e poi a Parma, insieme alla famiglia. Attualmente Rizzolo è iscritto alla Facoltà di Scienze Motorie, ma oltre a studiare, lavora nel settore eventi e viaggi. Il giovane siciliano ha anche un passato nel mondo dello sport: ha giocato a calcio ricoprendo il ruolo di portiere. Il suo profilo Instagram è seguito da quasi 3500 follower e dopo l’esperienza televisiva certamente aumenteranno. Sulla vita sentimentale di Matteo non si hanno molte informazioni, ma la sua permanenza del programma gli consentirà di far conoscere molti dettagli della sua vita privata.

Siamo curiosi quindi di scoprire come proseguirà per lui quest’avventura televisiva, come si rapporterà ai compagni e alle difficoltà che dovrà affrontare.