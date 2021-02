Furti in casa dei vip, si tratta di episodi ripetuti: tra le vittime ci sarebbero anche Diletta Leotta e il molti altri personaggi del mondo dello spettacolo.

La sicurezza non è mai abbastanza, i tempi cambiano e spesso, ci ritroviamo a vivere momenti di ansia e di paura, che possa trattarsi di un furto, un’aggressione, o altro. Nessuno è ‘abituato’, se così possiamo dire, a toccare con mano tali episodi, e certamente, nessuno vorrebbe mai trovarsi in una simile situazione. Purtroppo, al giorno d’oggi, sono molteplici tali tristi avvenimenti, che colpiscono non solo i cittadini, ma ovviamente anche i personaggi del mondo dello spettacolo. E proprio a tal proposito, riportiamo, qui, la notizia di un gruppo di ladri ‘acrobati’ che nell’ultimo periodo, precisamente nella zona di Milano, hanno segnato il colpo, svaligiando case di lusso: tra le vittime ci sarebbero anche Diletta Leotta, l’influencer Eleonora Incardona, e non solo.

Accade nella zona di Milano: furti ripetuti in casa dei vip, presi banda di ladri acrobati

Come abbiamo anticipato, nell’ultimo periodo ci sono stati numerosi episodi di furto a carico dei personaggi del mondo dello spettacolo. Ad effettuare questa operazione un gruppo di ladri acrobati, che svaligiavano case di lusso nel centro di Milano, ma anche in altre città e regioni. Un tale episodio è stato ripreso dalle telecamere che si trovavano per le vie di Milano, la dinamica è la seguente: due ragazzi presenti, uno si arrampica ed entra in casa dalla porta o finestra del balcone, in seguito apre il portone per far entrare gli altri due, e l’ultimo resta di guardia. Questo quanto avviene più delle volte. Per fortuna, le indagini che sono state avviate, hanno portato all’arresto dei ladri. A quanto pare, come riportato da Leggo, i quattro ‘ladri acrobati’ avrebbero svaligiato anche la casa della bella conduttrice, ovvero Diletta Leotta e della influncer Eleonora Incardona.

Ovviamente, le indagini sono in corso per cercare di risalire a quanto successo. La banda, sembrerebbe aver fruttato un bel bottino, arrivando a raggiungere la somma di 150 mila euro solo nel primo tentativo.