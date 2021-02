Barbara D’Urso, panico a pomeriggio 5: un brutto episodio per la troupe, aggredita in diretta.

Sappiamo che Pomeriggio 5 è un programma che tratta diversi argomenti, anche i più delicati. Gli italiani sono informati ogni giorno di quanto accade nel nostro Paese, e non solo. Al timone della trasmissione Barbara D’Urso, che riesce sempre con la sua personalità forte e schietta a mantenere alta l’attenzione dei telespettatori. Anzi, la conduttrice fa spesso le veci dei cittadini. Purtroppo, nella giornata di oggi, mercoledì 10 febbraio, un brutto episodio ha colpito la troupe di Pomeriggio 5, infatti, è stata vittima di un’aggressione: vediamo nel dettaglio cos’è successo.

Barbara D’Urso, attimi di panico a Pomeriggio 5: troupe aggredita in diretta, cos’è successo durante la puntata

Una nuova puntata di Pomeriggio 5 è andata in onda oggi, mercoledì 10 febbraio, e come sempre i colpi di scena non mancano. La trasmissione che vede la conduzione della bella e passionale Barbara D’Urso, conquista ogni volta il pubblico, giungendo ad ascolti record. Nella diretta andata in onda nel pomeriggio, Barbara ha mandato in onda delle immagini che hanno lasciato tutti senza parole. Infatti, l’inviata Cristina Battista, si trovava con la troupe a Faenza, fuori la casa in cui sabato scorso è stato trovato il corpo di Ilenia Fabbri. La conduttrice ha mostrato quanto accaduto. La troupe ha cercato di avvicinarsi alla figlia della vittima, ma senza risultato, dato che la ragazza si sarebbe scagliata contro di loro e contro la telecamera. L’inviata per cercare di fermarla ha cominciato ad urlare.

Dopo aver mandato il video di quanto successo, Barbara ha commentato l’accaduto, sostenendo di comprendere il dolore della figlia della vittima, ma le persone lì presenti erano solo intenti nel loro lavoro di giornalisti: “Comprendiamo il dolore della figlia, ma quello è il lavoro dei giornalisti. Se volesse rettificare qualcosa, noi siamo a disposizione“, ha affermato la D’Urso. Riferendosi ad alcune ‘inesattezze’ che la ragazza avrebbe segnalato nei servizi precedenti mandati in onda, relativi a quanto successo a sua madre. Per fortuna, si è trattato solo di un brutto episodio, e nessuno ha subito delle gravi conseguenze.