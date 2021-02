Primo Reggiani è stato al centro della cronaca rosa per le sue love story: sapete con chi è stato fidanzato? Parliamo di due famosissime donne nel mondo dello spettacolo.

E’ uno dei più giovani e talentuosi attori del cinema italiano! Parliamo di Primo Reggiani, attualmente impegnato nella fiction di Canale 5, ‘L’amore strappato’. Nato a Roma il 5 novembre dell’83, Primo Reggiani ha subito capito di voler fare l’attore. Suo papà, Aldo, e sua mamma Caterina Costantini sono attori: il figlio d’arte così ha deciso di seguire le orme familiari e già da giovanissimo è arrivato il debutto nel mondo della recitazione. Abbiamo visto per la prima volta Primo Reggiani nel 1996 in Favola di Fabrizio De Angelis: recitava insieme ad Ambra Angiolini! Da quel momento è cominciata la sua carriera nel piccolo e grande schermo: al cinema si è fatto notare in ‘Melissa P’ e ‘Scrivilo sui muri’. Ma conoscete qualche dettaglio privato sulla vita di Primo Reggiani? Sapete con chi è stato fidanzato?

Per restare aggiornato segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Primo Reggiani, vita privata: sapete con chi è stato fidanzato? Le sue storie d’amore famose

Primo Reggiani oltre ad essere un attore molto affermato in Italia, è noto anche nel mondo del gossip. Il romano è stato impegnato in passato con due volti dello spettacolo molto noti: la sua vita privata è stata molto chiacchierata. Nel 2008 Primo ha iniziato una storia d’amore con Martina Stella durata fino al 2011. Dopo esser stato con l’attrice, Primo Reggiani ha iniziato una storia con Costanza Caracciolo, l’ex velina attuale compagna di Bobo Vieri. Reggiani ha avuto una storia con l’ex di Striscia la Notizia per circa due anni, dal 2014 al 2016.

Oggi?

La vita sentimentale dell’attore di ‘L’amore strappato’ è sempre stata al centro della cronaca rosa: ultimamente però ha deciso di tenerla lontana dalle luci dei riflettori. Nel gennaio 2020 è spuntata fuori, sul profilo Instagram dell’attore, una tenera immagine insieme ad una donna: lei si chiama Federica Pacchiarotti. Non si conoscono ulteriori informazioni: dopo quel post, l’attore ha postato immagini di sé o del suo cane.