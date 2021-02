Primo Reggiani decanta di un successo davvero clamoroso, ma sapete proprio tutto dei suoi genitori? Chi sono e che lavoro facevano.

Nato a Roma il 5 Novembre del 1983, Primo Reggiani fa il suo debutto nel mondo dello spettacolo davvero giovanissimo. Pensate, aveva soltanto 13 anni quando, per la prima volta in assoluto, ha preso parte ad un film. Correva, infatti, l’anno 1996 quando il buon Primo è stato scelto nel film, con Ambra Angiolini, ‘Favola’. Da quel momento, la carriera da attore ha letteralmente spiccato il volo. Non soltanto, l’anno seguente, l’abbiamo visto recitare ne ‘La Piovra 8’, ma l’abbiamo anche visto in diversi altri film e serie televisive. L’ultima? Beh, la risposta è davvero semplice: in ‘Mina Settembre’. Come ricorderete, nella serie televisiva tratta dagli omonimi romanzi di Maurizio De Giovanni, il giovane Reggiani ha interpretato il ruolo del giovane fidanzato di Titti. Colui che, molto presto, si è dimostrato un vero e proprio furfante. Ecco, ma tralasciando l’aspetto professionale, cosa sappiamo esattamente su di lui? In particolare, cosa sappiamo sui suoi genitori? Siete proprio curiosi di saperlo? Scopriamo insieme tutto quello che occorre sapere su di loro.

Primo Reggiani, chi sono e che lavoro facevano i suoi genitori?

Dal punto di vista professionale, come detto poco fa, non abbiamo nulla da dire. Nel senso che, seppure giovanissimo, Primo Reggiani decanta di una carriera davvero incredibile. E che, soprattutto, è ricca di esperienze lavorative super impressionanti. Cosa occorre sapere, invece, della sua vita privata? In particolare, cosa sappiamo sui suoi due genitori Chi sono? Ed, inoltre, che lavoro facevano? Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe proprio che la mamma e il papà di Primo Reggiano non siano affatto due volti nuovi. Ma che anche loro, così come il loro figlio, sia molto noti nell’ambito della recitazione. Suo padre, infatti, si chiamava Aldo Reggiani. Aveva origini toscane. Ed anche lui è stato un famosissimo attore. Da quanto si legge, l’uomo è morto nel 2013 in seguito ad un’ischemia celebrale. Sua madre, invece, si chiama Caterina Costantini. Ha origini pugliese. Ed anche lei è un’attrice molto nota. Insomma, da come si può chiaramente comprendere, sembrerebbe proprio che l’attore romano sia figlio d’arte.

Conoscete tutti i suoi amori?

Ecco. Appurato chi sono i suoi genitori e che lavoro facevano, siete curiosi di conoscere la sfera sentimentale di Primo Reggiani? Attualmente, non sappiamo se l’attore romano sia single o felicemente fidanzato, sia chiaro. Fatto sta che, nel suo passato, conta due relazioni importanti. La prima, risalente all’anno 2008. Quando, per circa tre anni, ha fatto coppia fissa con Martina Stella. E la seconda, invece, risalente al 2014. Quando, fino al 2016, è stato legato a Costanza Caracciolo.

