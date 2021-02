Il commento di Pupo, opinionista del GF VIP, su Tommaso Zorzi non è andato giù alla sorella dell’influencer: guardate cosa ha scritto su Twitter!

Il Grande Fratello VIP continua ad intrattenere milioni di italiani. Nella puntata andata in onda lunedì 8 febbraio abbiamo assistito a tanti colpi di scena ed altrettante sorprese. Un tema affrontato a lungo riguarda Tommaso Zorzi e Giulia Salemi: tra i due ormai ex amici il clima è tesissimo e durante la diretta se n’è parlato a lungo. Il pubblico si è diviso in due, chi dalla parte di Zorzi, chi da quella di Salemi: in studio, l’opinionista Pupo ha criticato duramente il comportamento assunto da Tommaso nei confronti di Giulia. Ha usato parole forti: cinico, cattivo, stratega, egocentrico sono alcuni degli aggettivi che ha attribuito all’influencer milanese. A commentare l’accaduto è Gaia Zorzi, sorella del concorrente: ecco cosa ha scritto su Twitter la giovane!

GF VIP, Pupo ‘punge’ Tommaso: la reazione a sorpresa di Gaia Zorzi

Il famoso volto televisivo, Pupo, nella puntata del Grande Fratello VIP dell’8 febbraio 2021 ha criticato il comportamento assunto da Tommaso Zorzi nei confronti di Giulia Salemi. L’opinionista del reality ha commentato l’influencer utilizzando alcuni aggettivi piuttosto forti: cinico, cattivo, stratega, egocentrico sono alcune delle parole dichiarate dal cantante in studio. Queste parole hanno infastidito molti, soprattutto la sorella di Tommaso che ha commentato così su Twitter l’accaduto:

Io un mese fa: non capisco proprio la denuncia fatta da Naty Paragoni al gf. Io dopo le frasi di pupo ieri 🤪 pic.twitter.com/s9gBz0plRY — Gaia Zorzi (@zorzi_gaia) February 9, 2021

E’ uno scherzo, una provocazione oppure Gaia Zorzi vuole denunciare per diffamazione il noto cantante ed opinionista del reality? Il velo di ironia nelle sue parole lascia intendere che non è troppo seria! Ovviamente, un enorme seguito ha avuto quel tweet: tantissimi utenti hanno commentato le parole di Gaia. Qualcuno la incoraggia a procedere altri invece la invitano a lasciar stare.

Intanto tra Tommaso e Giulia non sembra esserci aria di riavvicinamento. Tra i due continua ad esserci un clima estremamente teso, soprattutto dopo l’ultimo acceso scontro di oggi tra la Salemi e Stefania Orlando. Le due donne hanno litigato furiosamente dopo quanto accaduto in puntata lunedì: l’italo persiana è offesa per i commenti fatti dalla Orlando su lei e sulla storia con Pierpaolo Pretelli.