Attualmente Ricky Tognazzi è felicemente sposato con Simona Izzo, ma sapete chi è l’ex moglie dell’attore? Scopriamolo insieme.

È una delle vere e proprie stelle dello spettacolo italiano, Ricky Tognazzi. Nato a Milano il 1 Maggio del 1955 da papà Ugo e mamma Pat O’Hara, è entrato a fare parte di questo mondo davvero piccolissimo. ‘Sfruttando’, infatti, la figura del suo papà, il buon Tognazzi è riuscito a capire sin da bambino i trucchi del mestiere. Riuscendo, poi, a debuttare come regista nel 1987. Da quel preciso momento, la sua carriera è letteralmente cavalcato la cresta dell’onda. Anche perché, diciamoci la verità, oltre ad essere un regista, Ricky Tognazzi è un affermatissimo attore. Ed è stato il protagonista indiscusso di numerosi film cinematografici e televisivi. Ecco, ma tralasciando l’aspetto professionale, cosa sappiamo esattamente sulla sua vita privata? Certo, sappiamo benissimo che, attualmente, prima di Simona Izzo, il buon Ricky è stato già sposato. Ecco, ma chi è esattamente la sua ex moglie? Siete curiosi di saperne di più? Scopriamo insieme ogni cosa nel minimo dettaglio.

Sapete chi è l’ex moglie di Ricky Tognazzi? Non tutti conoscono questo retroscena

Correva esattamente l’anno 1995 quando Ricky Tognazzi e Simona Izzo convolavano a nozze. Da quel momento, sono passati esattamente ventisei anni. Eppure, la coppia continua ad amarsi davvero alla follia. Ecco, ma sapete che, ancora prima di lei, l’attore milanese è stato già sposato? Si, avete letto proprio bene: prima di convolare a nozze con l’attrice e regista romana, il buon Rocky ha vissuto un primo matrimonio. Ed è anche diventato papà per la prima volta. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente su questo lato pregresso della sua vita sentimentale? O, per meglio dire, chi è esattamente l’ex moglie del buon Tognazzi? Stando a quanto è scritto sul web, sembrerebbe che, prima di Simona Izzo, l’attore e regista milanese sia stato sposato con Flavia Toso. Non sappiamo esattamente cosa sia successo tra di loro. E, soprattutto, quando si siano lasciati. Fatto sta che, da quanto si legge, sembrerebbe che i due saranno sempre legati dalla loro unica figlia, Sarah.

E voi sapevate che, prima di Simona Izzo, Ricky Tognazzi avesse avuto un’ex moglie.