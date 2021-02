Sabrina Ferilli è una famosissima ed amatissima attrice, ma vi siete mai chiesti dove vive? Scopriamo insieme questo inedito retroscena.

È una delle più grandi attrici del panorama artistico italiano, Sabrina Ferilli. Attrice di successo, il simpaticissimo capo della giuria popolare di Tu si que Vales decanta di un vero e proprio successo assoluto. Alle spalle un curriculum ricco di esperienze lavorative davvero impressionanti, l’attuale moglie di Flavio Cattaneo è, senza alcun dubbio, una delle vere e proprie stelle del mondo dello spettacolo nostrano. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente su di lui? In un nostro recentissimo articolo, ad esempio, vi abbiamo parlato della sua famiglia. Ed, in particolare, delle sue sorelle. Adesso, invece, passeremo in rassegna un’altra domanda che, senza alcun dubbio, vi sarete posti in tantissimi. Di che cosa parliamo esattamente? Ebbene: siete curiosi di scoprire dove vive la simpaticissima Sabrina Ferilli? Tranquilli, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio. Scopriamo insieme tutti i particolari.

Sapete dove vive Sabrina Ferilli? Scopriamo tutti i dettagli

Dal punto di vista professionale, diciamoci la verità, di Sabrina Ferilli conosciamo davvero di tutto. Attrice di teatro, di cinema e di televisione, la simpaticissima romana decanta di una carriera davvero impressionante. Ecco, ma ‘tralasciando’ quest’aspetto della vita della Ferilli, cosa occorre sapere sulla sua vita privata? E, badate bene, non facciamo riferimento alla sfera sentimentale, perché sappiamo che è felicemente sposata con Flavio Cattaneo, bensì alla sfera quotidiana, giornaliera. Ad esempio, vi siete mai chiesti dove vive Sabrina Ferilli? Sappiamo benissimo che l’attrice ha origini romane, ma adesso dove abita? Siete proprio curiosi di saperlo? Tranquilli, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che l’attrice romana continua a vivere nella città che le ha dato i natali. E che, da quanto si legge, viva in un attico super lussuoso. Ovviamente, non possiamo mostrarvi ed, ovviamente, dirvi null’altro. Però, stando a quanto si apprende, sembrerebbe che la dimora della Ferilli si trovi in una parte centrale della città.

Voi sapevate dove abita Sabrina Ferilli?