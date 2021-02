Maria De Filippi ha raccontato un retroscena inedito su Sabrina Ferilli: la confessione è sorprendente, cos’è esattamente accaduto.

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Sabrina Ferilli. Incredibile e strepitosa attrice, la bellissima romana decanta di un successo davvero incredibile. Recentemente a capo della giuria popolare a Tu si que Vales, la Ferilli ha conquistato tutto il pubblico italiano non soltanto per la sua immensa bellezza, di cui ormai ne abbiamo piena consapevolezza, ma anche per la sua spudorata simpatia. Diciamoci la verità: in compagnia di Maria De Filippi, l’attrice romana è stata, spesso e volentieri, la protagonista di siparietti davvero imperdibili. Ecco, ma sapete che proprio la regina di Mediaset ha svelato un inedito retroscena su di lei? Si, avete letto proprio bene: nel corso della sua ospitata a C’è Posta per Te con mamma Ida, la De Filippi ha raccontato qualcosa davvero di inedito sull’attrice romana. Di che cosa parliamo esattamente? Scopriamo insieme ogni cosa.

Sabrina Ferilli, l’inedito retroscena raccontato da Maria De Filippi: le sue parole

L’amicizia di Sabrina Ferilli e Maria De Filippi è nata tantissimi anni fa, eppure si può dire che è una delle più forti e genuine che esista in questo mondo dello spettacolo. A proposito di questo, sapete che, proprio recentemente, la regina di Mediaset ha rivelato un inedito retroscena sull’attrice romanda? Nel corso della sua ospitata per la prima puntata di C’è Posta per Te, la Ferilli si è presentata nello studio in compagnia di mamma Ida. Ed è stata proprio in quest’occasione che la De Filippi, per chiedere conferma alla diretta interessata, ha chiesto alla donna se fosse vero che l’attrice romana, quando dice qualcosa di sbagliato, sia solita discutere con suo padre. ‘Non mi risponde a telefono, mi tiene il muso, non mi parla e mi invia anche delle lettere parlando di me in terza persona’, racconta Sabrina Ferilli. Spiegando, poi, di essere anche costretta a questo punto a chiedergli scusa.

Un retroscena davvero inedito, quindi. E che, soprattutto, lascia sorpresa anche la padrona di casa.