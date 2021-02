Sara Carbonero, la famosa giornalista spagnola e moglie di Iker Casillas, è stata ricoverata alla Clinica dell’Università di Navarra per una ricaduta di cancro ovarico maligno.

Arrivano brutte notizie dalla Spagna. La famosa spagnola, nata a Corral de Almaguer, non è in buono stato di salute. Sara Carbonero, rivela Fanpage, è stata ricoverata di nuovo: sta combattendo nuovamente contro un tumore. La ricaduta l’ha costretta a tornare in clinica per iniziare un nuovo ciclo di cure: la malattia le è stata diagnosticata per la prima volta nel maggio del 2019. Dopo una prima operazione sono iniziati i controlli di routine che sembravano portare buone notizie. Purtroppo l’ultimo controllo ha evidenziato la recidività del tumore e come conferma ABC, la giornalista è stata ricoverata. Sul portale spagnolo si legge che è ricoverata alla Clinica dell’Università di Navarra, a Madrid, da venerdì scorso. Si legge che prossima settimana potrebbe riprendere in mano la sua vita normale.

Sara Carbonero ricoverata: la giornalista è stata colpita nuovamente dalla malattia

La giornalista spagnola, vicedirettrice della sezione Sport di Mediaset Espana, Sara Carbonero, è stata ricoverata venerdì scorso, 5 febbraio, in clinica in seguito a complicanze dovute alla malattia. Nel 2019 le è stato diagnosticato un tumore: il cancro ovarico maligno l’ha costretta ad un ricovero con la possibilità di un nuovo intervento. La notizia la riporta Fanpage. Un nuovo ostacolo da superare per la famiglia Casillas: Fanpage fa sapere che dall’entourage della moglie dell’ex portiere, Iker Casillas, filtra ottimismo.

La splendida giornalista il 3 febbraio 2021 ha festeggiato 37 anni, questo il post pubblicato sui social:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Carbonero (@saracarbonero)

“Grazie a tutti per i complimenti e per la quantità d’amore che non so come ricambiare. Oggi un amico mi ha detto che devi festeggiare senza misura, che la vita è una candela spenta ed un eterno desiderio. Il mio è molto chiaro” ha scritto come didascalia.