Le anticipazioni di Un Posto al Sole di oggi, 10 febbraio 2021: ecco cosa succederà nell’episodio in onda alle 20.45 su Rai Tre!

Un Posto al Sole andrà in onda anche oggi, 10 febbraio, con un nuovo episodio. La soap opera più amata dagli italiani è una delle più longeve: va in onda dal lontano 1996 e non ha mai smesso di appassionare milioni di telespettatori. La storia circola intorno alle vicende del Palazzo Palladini: gli abitanti del condominio non sono semplici vicini di casa, ma anche amici, nemici ed in alcuni casi amanti! Dalla trama e le anticipazioni dell’episodio che andrà in onda oggi, alle 20.45 su Rai 3, notiamo che Thea sarà costretta a mentire ancora. Alberto e Clara si ritrovano l’uno contro l’altra a causa di un evento: sarà una puntata ricca di colpi di scena e sorprese. Ecco le anticipazioni!

Un Posto al Sole Anticipazioni 10 febbraio: Nunzio rischia grosso

Un Posto al Sole oggi 10 febbraio vedrà un episodio ricco di colpi di scena. Alle 20.45, su Rai 3, andrà in onda un nuovo episodio della soap opera più seguita dagli italiani. Cosa succederà nello specifico? Secondo le anticipazioni, Niko in puntata cerca un escamotage: ha tradito l’amicizia di Michele e Silvia per difendere Emil dalle accuse sul suo conto. Potrà contare però sulle testimonianze di Thea che si troverà costretta a mentire. La ragazza pur di proteggerlo continuerà a raccontare bugie alla polizia ed al Poggi. La situazione diventerà sempre più difficile e Silvia deciderà di andare in fondo alla questione da sola, senza l’appoggio di Michele.

Silvia vuole mettere un punto sull’accaduto: dovrà però fare i conti con Michele che sembrerà sempre più assente. Quest’ultimo non è d’accordo con i metodi della compagna e cerca nuovi modi per venire a capo della storia. Il radiofonico non vuole che gli ascoltatori sentano l’esperienza di Silvia in radio. Per questo motivo cercherà di convincere Chiara a rinunciare all’idea di intervistare la Graziani. La Petrone però non si farà convincere.

Intanto Nunzio rischia grosso: il giovane a causa del vizio del gioco, si è procurato un grosso debito e dovrà fare di tutto per procurarsi il denaro, tenendo all’oscuro Franco. Nunzio, si legge nelle anticipazioni, rischia di mettere in pericolo la vita di qualcuno che ama!