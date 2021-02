Uomini e Donne, spunta la foto da piccola della bellissima Beatrice Buonocore: stesso sorriso, stessi occhi e stessa bellezza, che dolce!

È stata una delle corteggiatrici che, in questa edizione di Uomini e Donne, ha saputo più catturare l’attenzione su di sé. Giovanissima e bellissima, insieme a Chiara Rabbi, Beatrice Buonocore è stata una delle ‘pretendenti’ di Davide Donadei. E, purtroppo, colei che non è stata scelta. Certo, il suo percorso è stato impeccabile, è vero. Ma, come sottolineato anche dallo stesso tronista pugliese, non è riuscito a conquistare il suo cuore. Un gran colpo basso, da come si può chiaramente comprendere, per Beatrice. Anche perché, come raccontato dalla diretta interessata, lei era davvero innamorata di Davide. Tuttavia, questa delusione non deve affatto demoralizzarla, ma soltanto fortificarla. Perché sì, magari non è stata scelta, ma l’affetto ricevuto dal pubblico italiano è stato davvero incredibile. Pensate, attualmente su Instagram, la giovane Beatrice conta più di 200 mila followers. Dei numeri davvero esorbitanti, vero? Ecco, ma voi sapete che, proprio sul suo canale social ufficiale, abbiamo rintracciato una foto di sé da piccola? Vediamola insieme.

Uomini e Donne, Beatrice Buonocore da piccola: spunta la foto

Durante il suo percorso a Uomini e Donne, Beatrice Buonocore ha colpito tutti per la sua spiccata giovinezza e bellezza, ma vi siete mai chiesti come fosse da piccola? Tranquilli, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa. ‘Spulciando’ con attenzione il suo profilo Instagram, siamo riusciti a rintracciare uno scatto davvero inedito. Che, soprattutto, ci permette di capire com’era la corteggiatrice di Davide Donadei da bambina? Siete curiosi anche voi di vederla? Ovviamente, vi mostreremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo soltanto che, seppure piccolissima, Beatrice è sempre stata dolcissima. I suoi grandissimi occhioni, nonostante siano passati anni, non sono affatto cambiati. Ma bando alle ciance, guardare per credere:

Diteci la verità: non è bellissima? Adesso, ammettiamolo, Beatrice Buonocore è davvero strepitosa, ma ne vogliamo parlare di quando era molto piccola? Superlativa e, soprattutto dolcissima. Siete d’accordo noi?