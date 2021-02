Uomini e Donne, Chiara Rabbi è la scelta di Davide: sapete che lavoro fa?

Chiara Rabbi è la scelta di Davide Donadei, tronista di Uomini e Donne, ma sapete che lavoro fa la corteggiatrice?

La scelta di Davide Donadei è Chiara Rabbi. Il tronista di Uomini e Donne, dopo un lungo percorso nello studio di Maria De Filippi, ha deciso di uscire dal programma con la corteggiatrice romana. Delusione e sconforto per Beatrice Buonocore, la ‘non-scelta’ di Donadei. Sino a poche ore dalla scelta, una fetta consistente di pubblico era convinto che Davide scegliesse Beatrice, ma alla fine il tronista ha sorpreso tutti, ripiegando su Chiara. I due adesso potranno viversi la loro favola lontani dalle telecamere.

Uomini e Donne, che lavoro fa Chiara Rabbi

Chiara Rabbi è nata il 9 luglio del 1996, ha ventiquattro anni ed è del segno zodiacale del Cancro. La ragazza è nata a Sacrofano, in provincia di Roma, ed è cresciuta insieme al padre e ai nonni. Chiara ha infatti dichiarato al magazine di Uomini e Donne di non avere un bellissimo rapporto con la mamma. Chiara ovviamente è molto attiva sui social, in particolare su Instagram, dove conta oltre ottantamila seguaci. Nella descrizione del suo account social ha scritto: “La semplicità è l’ultima sofisticazione“. In effetti, la ragazza ci sembra molto semplice. A settembre ha deciso di partecipare ai casting di Uomini e Donne, scendendo per Davide Donadei. La corteggiatrice ha avuto quasi un colpo di fulmine, affezionandosi subito al tronista. Tra i due è nata una bellissima complicità, sfociata poi in un favoloso bacio. Nonostante prima di lei ci fosse Beatrice Buonocore, con la quale non ha instaurato un rapporto di inimicizia, Chiara ha lottato con le unghie e con i denti, riuscendo a portare a casa il tronista. I due adesso potranno viversi la loro storia d’amore lontani dalle telecamere. Se sarà vero amore lo dirà solo il tempo.

Riguardo alla vita privata di Chiara Rabbi, non sappiamo se abbia continuato gli studi e frequenti l’università. Sui suoi account social, infatti, non ci sono indicazioni. Sappiamo, invece, che è testimonial di uno shop di abbigliamento. Tale brand è nato nel maggio del 2020 e non sappiamo se lei sia proprietaria o solo testimonial. Una volta terminata l’esperienza a Uomini e Donne, Chiara riprenderà il lavoro e, oltre alla testimonial, potrà dedicarsi anche alla carriera di influencer. Tutti i personaggi nati nel programma di Maria De Filippi, infatti, hanno avuto un discreto successo sui social.