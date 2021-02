Uomini e Donne, è stata appena presentata la nuova tronista: si chiama Samantha ed ha un carattere davvero esplosivo! Ecco chi è la nuova protagonista del dating show condotto da Maria De Filippi.

Uomini e Donne, dopo la scelta di Davide Donadei a cui abbiamo assistito oggi, 10 febbraio, su Canale 5, ha deciso di fare una magnifica sorpresa ai telespettatori. Con un video su Witty, è stata presentata la nuova tronista! Siederà sul trono una magnifica ragazza di nome Samantha: bella e simpatica, il suo video di presentazione è stato estremamente piacevole da vedere per tutti i fan del programma. Samantha ha raccontato di sé con una chiave ironica davvero divertente: ha 30 anni e viene da Sapri. Siete curiosi di conoscere qualcosa in più su lei? Ecco chi è la nuova tronista!

Uomini e Donne, Samantha è la nuova tronista: età ed il retroscena sul suo primo provino

Simpatica e sorridente: è così che si mostra la splendida nuova tronista. Samantha ha 30 anni e viene da Sapri: è stata scelta come nuova protagonista del Trono Classico di Uomini e Donne. Nel video di presentazione pubblicato poco fa da Witty, la giovane ha subito raccontato un particolare retroscena sulla sua esperienza televisiva: le sue amiche tempo fa l’avevano iscritta al programma ma…Ecco cosa ha svelato: “Accesi la tv, c’era Angela Nasti tronista. Fregna epica ma le esterne…erano ‘Dimmi quanto sono bella’“. La giovane ha confessato scherzando di avere il dente avvelenato nei confronti di Angela Nasti.

“Da sempre mi sono sentita diversa, sin da bambina non potevo fare la ballerina o correre sul prato, figuriamoci immaginare di diventare una principessa. Nonostante questo, sono cresciuta in una normalissima famiglia del Sud, fatta di alti e bassi, principi, severità e pasta asciutta” ha raccontato nel suo video di presentazione. Samantha ha raccontato che a 15 anni pesava 90 kili: “Li camuffavo con grande furbizia indossando pantaloni più grandi. Io quei kg li ringrazierò sempre perché mi hanno permesso di sviluppare altre doti come la capacità di andare oltre ciò che si vede” ha continuato. Samantha ha espresso parole davvero bellissime, d’insegnamento per tutti.

Ha concluso la sua ‘lettera’ per il programma con alcune simpatiche richieste. Alla redazione ha chiesto: “Vi prego, levatemi la passerella dall’alto. A Maria: spero ti sia attrezzata per il Miracolo. A Gianni e Tina: quando inizio ad essere troppo autoironica datemi un calcio sullo stinco”.