Andrea Damante e la fidanzata stupiscono il web con un video su Tik Tok: pronti per Amici? L’indiscrezione de Il Vicolo delle News.

Una vera e propria bomba per i fan quella lanciata da Il Vicolo delle News: Andrea Damante e la fidanzata Elisa Visari si starebbero preparando per Amici 20. Ovviamente è solo un’indiscrezione, ma l’idea non dispiacerebbe a nessuno. E’ un video pubblicato dai due su Tik Tok a offrire lo spunto per tale ipotesi. L’ex tronista, uscito dalla lunga e travagliata storia d’amore con Giulia De Lellis, appare nelle immagini alle prese con delle prove di ballo insieme alla sua bellissima nuova fiamma, Elisa Visari. La coppia si mostra in prese abbastanza complicate e sembra affiatatissima anche nella danza. Se l’ipotesi dovesse verificarsi, la presenza della coppia sarebbe di certo una grande notizia per il talent show più famoso della tv italiana.

Andrea Damante si prepara per Amici insieme alla fidanzata? L’indizio web

Il divertente video postato da Elisa dà spazio a scenari suggestivi. Una vera pioggia di like e commenti da parte dei follower dimostrano quanto Damante e la Visari siano amati: una coppia venuta allo scoperto lentamente e che ogni giorno si mostra sempre più unita. Dopo diverse tracce seminate sui social, nei mesi scorsi finalmente l’ex di Giulia De Lellis ha voltato pagina accanto alla bellissima influencer Elisa Visari. Attrice e modella appena diciannovenne, ha iniziato a recitare molto presto: ricordiamo la sua partecipazione a film come “A casa tutti bene” di Gabriele Muccino ed a famosissime serie tv come “Don Matteo 1”. Originaria di Latina, la Visari è uno dei volti giovanili più interessanti dell’attuale panorama artistico italiano. In effetti, tra le sue tante passioni, c’è appunto quella per la danza in tutte le sue varianti, quindi l’indiscrezione lanciata da Il Vicolo delle News potrebbe avere delle fondamenta.

In ogni caso, facciamo l’in bocca al lupo alla splendida coppia per tutti i progetti in cantiere.