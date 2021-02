L’amatissimo conduttore de La Pupa e il Secchione e Viceversa, Andrea Pucci, non è sempre stato un personaggio tv: sapete cosa faceva prima?

Condurrà anche stasera su Italia 1 un’altra puntata de La Pupa e il Secchione e Viceversa: Andrea Pucci è un comico di successo, che ha iniziato la sua brillante carriera per pura casualità. Non tutti sanno infatti che fu notato da Tiberio Timperi: il celebre conduttore di Mattino in Famiglia lo spinse ad entrare nel cast de ‘La sai l’ultima?’ negli anni Novanta, dopodiché per lui si sono spalancate le porte dello spettacolo sia in tv che a teatro. Molto riservato sulla sua vita privata, da quanto si legge sul web Pucci è fidanzato con la bellissima brasiliana Priscilla Prado. La donna è un’imprenditrice per il brand Botondi di Milano e mamma di due gemelli avuti col precedente compagno. Nella vita del comico esiste anche un altro dettaglio meno conosciuto: sapete cosa faceva prima di raggiungere la notorietà?

Andrea Pucci prima della fama: cosa faceva quando non era famoso

Nato a Milano il 23 agosto 1965, a Colorado ottiene un successo enorme con i suoi brillanti monologhi tutti da ridere. Nel 2010 pubblica il libro ‘Ho sposato l’esorcista’ e nel 2017 conduce il Big Show su Italia 1. Brillante e talentuoso, lo ritroviamo ora al timone de La Pupa e il Secchione e Viceversa. Far ridere gli altri è la cosa che più ama fare e oggi il suo sogno è diventato realtà: Andre Pucci è un cabarettista affermatissimo e il suoi sketch sono dei veri e propri cult. Ciò che pochi sanno è che Andrea Pucci ha svolto lavori molto lontani dal mondo artistico prima di diventare famoso. Lavorava infatti nella tabaccheria di famiglia a Milano. Ma non è finita qui! Terminata questa esperienza, per un periodo è stato anche gioielliere.

La sua strada però evidentemente era un’altra: Andrea Pucci è tra i comici più amati del piccolo schermo e sicuramente questa scelta si è rivelata azzeccatissima.