Anticipazioni Beautiful, giovedì 11 febbraio: Hope sotto shock, Thomas è vivo? Cosa accadrà nella puntata di oggi.

Una puntata ricca di colpi di scena, quella di Beautiful in onda oggi, 11 febbraio 2021. Come sappiamo, le vicende degli ultimi giorni ruotano intorno alla morte di Thomas Forrester, caduto in una cisterna piena di acido, dopo la spinta di Hope. Quest’ultima è disperata: non riesce a mantenere il segreto, i sensi di colpa sono sempre più forti. A nulla sembrano servire i consigli di mamma Brooke, che la prega di non rivelare nulla agli altri. Ma è proprio nel bel mezzo della disperazione che davanti agli occhi di Hope appare Thomas! La puntata di ieri è terminata proprio così, con questo clamoroso colpo di scena! Cosa accadrà nella puntata di oggi? Ecco tutte le anticipazioni per voi.

Hope è disperata! Nonostante le rassicurazioni di Brooke, la giovane Logan non riesce a sconfiggere i sensi di colpa per aver causato la morte di Thomas. Sensi di colpa che la costringono a confessare tutto, ma è Brooke a salvare la situazione, evitando che Ridge potesse scoprire quanto è accaduto. Dopo il confronto con la mamma, Hope si chiude in camera da sola, al buio, continuando a sfogarsi tra le lacrime. Ma è proprio a questo punto che appare un’ombra! Di chi si tratta? Di Thomas, che dopo un po’ si lascia vedere dalla Logan. Hope è shockata e non crede ai suoi occhi, cosa è successo? Dopo averla stretta a sé, Thomas spiega che nella vasca in cui è caduto non vi era dell’acido ma del semplice disinfettante. Il figlio di Ridge, quindi, è in perfetta salute: ma perché non si è mostrato subito, fingendo di essere morto? Hope glielo chiede, e Thomas spiega che voleva dimostrare che anche le persone buone hanno dei segreti. In effetti, Hope ha mantenuto il segreto della morte di Thomas, non rivelando nulla per non perdere i suoi bambini. Dopo i chiarimenti, la nuova dichiarazione: il giovane Forrester conferma il suo amore per Hope, invitandola a stare insieme e a crescere i bambini come una famiglia.

Hope è pentita davvero, ma basterà per farla cadere tra le braccia di Thomas o continuerà la sua vita con Liam? Non ci resta che attendere le prossime puntate. Appuntamento tutti i giorni alle ore 13 e 40 su Canale 5!