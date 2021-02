Antonello Venditti: tutti conoscono le sue canzoni, ma chi conosce la sua vita privata? Ecco la storia sentimentale del famosissimo artista.

Antonello Venditti è uno dei cantanti più popolari della musica italiana. Nato a Roma l’8 marzo del ’49 è uno degli artisti con il maggior numero di copie vendute: sin dalla scuola elementare si è avvicinato alla musica, a soli 14 anni iniziò a scrivere le sue prime canzoni tra cui ‘Sora Rosa’ e ‘Roma Capoccia’. Venditti iniziò la sua carriera musicale entrando al Folkstudio dove conobbe De Gregori, Lo Cascio, Bassignano. Con loro diede vita ai ‘Giovani del Folkstudio’. Sono famosissime le canzoni che ha scritto e cantato il famosissimo Venditti che ancora oggi continua ad essere uno degli artisti più amati del panorama musicale italiano. Conoscete però la sua vita privata? Vi sveliamo i particolari!

Antonello Venditti, vita privata: le storie d’amore del famosissimo artista

Antonello Venditi nel 1975 ha sposato Simona Izzo, famosa attrice, doppiatrice e regista, volto noto della televisione italiana. Dalla loro unione , nel ’76, è nato Francesco Saverio Venditti. I due ex coniugi si sono separati nel 1978 ed il piccolo, di soli due anni, andò a vivere con la mamma. Francesco ha reso i suoi genitori nonni diventando papà di Alice, Tommaso e Leonardo. Venditti, dopo la rottura con Simona Izzo, donna alla quale ha dedicato brani storici come ‘Amici mai’, ‘Ricordati di me’, ‘Ci vorrebbe un amico’, ha avuto un’altra relazione. La donna in questione è la conduttrice Monica Leoffredi: la loro storia è durata 9 anni. Al momento non si hanno informazioni sulla vita privata attuale dell’artista romano: sul web si legge che è single.

Simona Izzo, le parole sul suo ex marito

La famosa attrice, doppiatrice e regista ospite di Caterina Balivo nel 2019, nel programma Vieni da me, ha raccontato della sua storia con Venditti. “E’ stata una grande storia d’amore” commentò la donna. I due si lasciarono per colpa di un tradimento dell’artista. Oggi Simona Izzo è sposata con Ricky Tognazzi: la coppia si è unita in matrimonio nel 1995.