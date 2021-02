Grande occhi e un’espressività straordinaria già da piccola: riconoscete la magnifica attrice premio Oscar in questa dolcissima bambina?

Straordinaria espressività già da piccolissima e grandi occhi che sono, oggi, il suo marchio di fabbrica: riuscite a riconoscere la magnifica attrice premio Oscar in questa dolcissima bambina? Se non fosse sufficiente la somiglianza e quel sorriso adorabile, vi pensiamo noi a darvi una mano. Ecco alcuni dettagli che la riguardano e che, sicuramente, vi saranno di grande aiuto. L’attrice di cui stiamo parlando è originaria di New York ed è nata nel 1982. Un retroscena sulla sua vita racconta che, intorno ai 15 anni, aveva pensato di diventare una suora. Il suo esordio nel mondo dello spettacolo è stato televisivo, ma grazie ad un film ancora oggi iconico in cui interpretava una “principessa” ha raggiunto il successo stratosferico che l’accompagna ancora oggi. L’avete riconosciuta?

Da adorabile bambina ad attrice premio Oscar: di chi si tratta?

Ha preso parte ad un numero incalcolabile di pellicole ed è sempre riuscita a distinguersi per il suo immenso e straordinario talento. Versatile, empatica, capace di calarsi in generi diversi con maestria e grazia. Ha anche una splendida voce, come ha dimostrato nel film che, nel 2012, le ha fatto ottenere l’ambita statuetta. Felicemente sposata, è mamma di due splendidi bambini nati rispettivamente nel 2016 e nel 2019. Avete capito di chi stiamo parlando? Della magnifica e straordinaria Anne Hathaway naturalmente! Eccezionale interprete che ha fatto sognare il pubblico fin dai suoi esordi in “Pretty Princess” fino ad arrivare a “Les Miserables”, con cui ha conquistato l’Oscar alla migliore attrice non protagonista. Di recente l’abbiamo ammirata nella pellicola “Le streghe” e proprio in omaggio al film Anne Hathaway ha condiviso, sul suo profilo Instagram, questo scatto che la ritrae da bambina travestita appunto da strega! Non trovate che fosse davvero una bambina splendida e dalla grande capacità espressiva? Eccola, invece, oggi, in tutta la sua bellezza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anne Hathaway (@annehathaway)

La somiglianza è davvero incredibile, siete d’accordo?