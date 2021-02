Benedetta Parodi sui social si lascia andare ad un lungo sfogo, dato lo spiacevole ‘screzio’: “Perchè lo dite?”, cos’è successo.

L’amatissima conduttrice televisiva, Benedetta Parodi, sempre attenta e perspicace, ha voluto sui social sfogarsi, dando un pronto chiarimento. Il tutto è nato dopo che la giornalista ha pubblicato uno scatto in cui era intenta nel mangiare una cotoletta, dopo il lavoro in radio. Molti utenti però hanno risposto, lasciando numerosi commenti. Ovviamente, la Parodi che è molto attiva sui social, dopo aver dato un’occhiata, ha voluto dire la sua al riguardo, e così ha spiegato come stanno le cose. “Perchè dite questo?“, entriamo nel dettaglio della vicenda.

Benedetta Parodi si sfoga sul suo profilo instagram: “Perchè lo dite?”, spiacevole screzio

Conduttrice televisiva, scrittrice e giornalista italiana, Benedetta Parodi non ha assolutamente bisogno di presentazioni. Da settembre 2020 è alla conduzione su Radio Capital, insieme a Chicco Giuliani, del programma “Le mattine di Radio Capital”, in onda dal lunedì al venerdì, tra le 11 e mezzogiorno. La meravigliosa conduttrice ha alle spalle una lunga carriera, sono molti, infatti, i programmi che hanno visto la sua presenza, come Junior Bake Off Italia, Cotto e mangiato, Bake Off- Extra Dolce, Senti chi mangia, e tantissimi altri ancora, sarebbe difficile citarli tutti. La Parodi sui social è molto attiva, il suo profilo instagram conta ben oltre i 900 mila follower. E proprio qui, condivide spesso immagini che riguardano la sua quotidianità, sia privata che professionale. E’ sempre solita apparire nelle storie ad inizio giornata, lasciando a tutti il suo dolcissimo buongiorno. Da pochissimo, la conduttrice ha voluto fare una precisazione. Infatti, ieri, dopo aver pubblicato uno scatto in cui era intenta nel mangiare una cotoletta, molti utenti, a quanto pare, le hanno scritto “ma la mangi tutta? Dubito che la mangi” e lei ha così risposto: “Perchè lo dite?“, ha affermato. Ebbene, Benedetta ha voluto replicare, sostenendo il contrario.

Ha così voluto spiegare ai suoi follower quanto successo. La bella conduttrice ha anche sostenuto che quando è solita pranzare con un piatto un po’ più abbondante, preferisce la sera fare un pasto più leggero. La Parodi ha chiarito la situazione, smentendo le parole di alcuni utenti, che le avrebbero detto indirettamente di non ‘credere’ che lei possa mangiare un piatto così pieno.