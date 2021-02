Il selfie di gruppo dei nuovi concorrenti di Celebrity Hunted 2 sta letteralmente spopolando: l’ha pubblicato uno dei protagonisti di questa seconda edizione. Ci sarà da divertirsi: ecco chi farà parte del cast.

Celebrity Hunted – Caccia all’Uomo sta per tornare con una seconda edizione: il cast è pazzesco. Stelle della televisione e della musica italiana dovranno sfuggire alle grinfie degli ‘hunters’: chi riuscirà ad arrivare alla tappa finale del reality senza farsi beccare? L’anno scorso abbiamo visto volti italiani famosissimi come Fedez con Luis Sal, Diana Del Bufalo e Cristiano Caccamo, Claudio Santamaria con la compagna Francesca Barra, Francesco Totti: il reality quest’anno non sarà da meno, non deluderà affatto le aspettative. Nomi grossi quelli scelti, parliamo di volti noti in Italia che hanno deciso di partecipare: si tratta di attori, cantanti e conduttori. Il selfie di gruppo l’ha pubblicato Diletta Leotta: oltre lei ci sono altre star italiane. Siete curiosi vero di scoprire da chi sarà composto il cast di Celebrity Hunted 2? Vi sveliamo tutto subito!

Celebrity Hunted 2, cast pazzesco: il selfie di gruppo spopola sul web

Celebrity Hunted 2 sta per tornare su Amazon Prime e sarà davvero pazzesco il cast. Diletta Leotta sarà una delle protagonista: la conduttrice ha appena pubblicato un post su Instagram insieme ai suoi compagni d’avventura. Il cast è davvero incredibile! Tra i fuggitivi insieme alla Leotta vedremo la conduttrice Vanessa Incontrada, l’attore Stefano Accorsi, il cantante Achille Lauro e l’inseparabile produttore Boss Doms, la cantante Elodie e la famosa Myss Keta! Con un cast così ci sarà davvero da divertirsi! Ecco il selfie pubblicato dalla conduttrice DAZN sul suo canale Instagram:

Le star dovranno mettersi in fuga per l’Italia con un gruppo di ‘cacciatori’ alle calcagna: poliziotti, esperti informatici, ex militari delle forze speciali dovranno utilizzare ogni sistema di riconoscimento e tracciabilità per ritracciare le star in fuga. La serie sarà disponibile in esclusiva su Prime Video nel 2021: non si conosce ancora una data ufficiale.