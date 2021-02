Una vera artista, Diana Del Bufalo, che ha mostrato tutto il suo talento sia di cantante e attrice che di conduttrice: lo scatto tenerissimo, riuscite a notare la somiglianza?

Diana Del Bufalo è stata una delle più grandi rivelazioni di “Amici” a cui ha partecipato nel 2010 come cantante. Figlia di un soprano lirico e di un archeologo, la splendida artista è nata a Roma nel 1990. Il suo straordinario talento non sfugge all’occhio attento del pubblico e della critica che può ammirarla nelle vesti di conduttrice per “Mai dire Amici”. L’esordio al cinema arriva poco dopo quando, nel 2011, prende parte al film “Matrimonio a Parigi”. Inarrestabile, conduce diversi programmi e si cimenta anche nel lavoro radiofonico. La troviamo poi al timone di “Colorado” accanto a quello che sarà il suo compagno per diverso tempo, Paolo Ruffini. Diana Del Bufalo è seguitissima su Instagram e il suo profilo vanta oltre un milione e mezzo di follower: qui la bellissima attrice ha postato uno scatto tenerissimo qualche tempo fa. Riuscite a notare la simiglianza?

Diana Del Bufalo, lo scatto tenerissimo dal suo passato

Se qualche settimana fa aveva incantato il pubblico con una foto che la ritraeva senza trucco e filtri, svelando tutta la sua straordinaria bellezza, a intenerire i fan qualche tempo fa è stato, invece, un altro scatto della splendida artista. Parliamo di un’immagine che arriva dal suo passato e la mostra da bambina in compagnia di suo fratello. Nel dolcissimo ritratto Diana Del Bufalo mostra un uccellino adagiato sul suo dito e, sebbene la sua espressione appaia un po’ stranita, è di una tenerezza infinita. “Io e mio fratello!! Amavo gli animali anche da piccola, solo che qui sembra che ho la faccia schifata!” ha scritto in allegato al post. Lo scatto ritrae Diana Del Bufalo con un adorabile abito azzurro e una folta capigliatura acconciata in una coda con tanto di frangetta. Curiosi di vederlo? Eccolo per voi!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Diana del Bufalo (@dianadelbufalo)

Riuscite a notare la somiglianza con la bellissima donna che è oggi?