Brutto incidente per Fernando Alonso. Il pilota spagnolo si stava allenando in bici a Lugano, in Svizzera, quando è stato improvvisamente investito da un’automobile. Ricoverato immediatamente dopo l’arrivo dei soccorsi, dai primi esami radiografici si temono fratture. Una brutta notizia, che mette a rischio la partecipazione del 39 enne al prossimo campionato di Formula 1, che inizia a fine marzo 2021. Alonso è stato due volte campione del mondo di Formula 1, nel 2005 e nel 2006 con la Renault. L’incidente è stato confermato dal team Alpine con un comunicato, in cui si specifica che il pilota è cosciente.

Fernando Alonso è stato investito da un’automobile mentre si allenava in bicicletta a Lugano, dove vive. Lo spagnolo è stato immediatamente soccorso e portato nell’ospedale più vicino: dal risultato dei primi esami radiografici, si prospettano fratture. Una notizia che, se fosse confermata, rappresenterebbe un brutto colpo per il pilota spagnolo, che non potrebbe prendere parte al primo Gran Premio del Mondiale di Formula 1 2021, che si disputerà in Bahrain il 28 marzo.

Poco fa, il team Apline F1 ha diramato un comunicato ufficiale attraverso cui ha confermato l’incidente, avvenuto durante l’allenamento in bicicletta, dichiarando: “Fernando è cosciente, in buon stato d’animo ma sta aspettando ulteriori esami nella mattinata di domani”. Non possiamo che mandare i nostri migliori auguri di una velocissima guarigione al campione.