Brutta disavventura per George Clooney e famiglia. La star di Hollywood, sua moglie Amal Alamuddin e i loro gemelli vivono in una meravigliosa villa a Londra, sul Tamigi. Una località incantevole, con panorami stupendi, ma che deve fare i conti con l’aumento del livello dell’acqua, in caso di pioggia forte. E nelle ultime ore, infatti, l’area circostante la villa di Clooney si è completamente allagata: l’acqua ha ricoperto giardino e campo da basket. La casa, essendo in una posizione di rilievo, resta al sicuro dall’acqua. Non è la prima volta che accade un episodio simile, ma, per fortuna, George Clooney e la sua famiglia ora sono al sicuro.

George Clooney, episodio ‘terrificante’: la sua villa allagata a causa del Tamigi

Spiacevole episodio per George Clooney. La villa britannica del XVII secolo in cui vive con la moglie e i suoi figli è stata in parte sommersa dalle acque del Tamigi. Causa maltempo, il fiume ha rotto gli argini, ricoprendo parte del giardino e del campo da basket. La villa, dal valore di 12 milioni di sterline, si trova su una splendida isoletta: un luogo incantato, dal panorama mozzafiato, ma che deve fare i conti con il maltempo. Per fortuna, l’abitazione si trova in un piano rialzato e non è stata colpita dall’allagamento, ma l’acqua ha sommerso il giardino e il campo da basket. Tutto però si è risolto per il meglio e George Clooney e la sua famiglia sono al sicuro.

Un amore da favola, quello tra George Clooney e la bellissima avvocatessa di origini libanesi. Dopo il matrimonio con Talia Balsam, l’attore non era più intenzionato a convolare a nozze. Di fidanzate ne ha avute tantissime, ma solo Amal gli ha fatto tornare la voglia di pronunciare il fatidico sì. Conosciutisi nel 2013, si sono fidanzati ufficialmente nell’aprile del 2014, per poi unirsi in matrimonio a Venezia, qualche mese dopo. Un amore profondo, dal quale, nel 2017, sono nati i gemelli Ella e Alexander.