Gf Vip, adesso diventa attrice: importante ruolo nel film su Napoli per una delle protagoniste di questa edizione del reality show.

Un’edizione super seguita, quella del GF Vip attualmente in onda. Un’edizione prolungata per ben due volte e che giungerà al termine ufficialmente lunedì 1 marzo. Da settembre ad oggi, in casa, sono entrati ed usciti davvero tantissimi concorrenti. Tra squalifiche, eliminazioni e ritiri, sono tanti i vip che hanno lasciato la casa, ma non senza lasciare un segno. Tra questi c’è anche lei, Selvaggia Roma, che nella casa più spiata della tv è rimasta per circa un mese. Un mese intenso e ricco di emozioni, durante il quale l’ex protagonista di Temptation Island si è fatta conoscere a 360 gradi, mostrando il suo lato divertente e giocoso, ma anche le sue fragilità. E proprio per Selvaggia, dopo il GF Vip, è in arrivo una clamorosa novità: l’ex concorrente debutta come attrice in un docu-film dedicato a Napoli. Scopriamo di più.

Gf Vip, Selvaggia Roma diventa attrice: importante ruolo nel film su Napoli

Una nuova emozionante avventura per Selvaggia Roma, dopo l’esperienza nella casa del GF Vip. L’influencer diventa attrice e sarà la protagonista di un cortometraggio dedicato alla città di Napoli. Il film, diretto da Enzo G. Castellari, racconterà i contrasti del capoluogo campano, tra Vomero e Scampia. Sarà il debutto come attrice per Selvaggia, che, dopo il GF Vip, ha iniziato a studiare recitazione al fianco del regista teatrale Luciano Bottaro. Un legame speciale, quello tra Selvaggia e la città di Napoli: “Sono da sempre innamorata della città di Napoli e dei napoletani, che mi hanno accolto con grande affetto e calore. Gli odori, i sapori e i colori di Napoli mi hanno emozionato tantissimo, sento Napoli ormai come la mia città”, dichiara la Roma ad Adnkronos, definendosi onorata di lavorare con un mostro sacro come Castellari. E qualche giorno fa, Selvaggia aveva postato alcuni scatti della sua visita a Napoli, durante la quale ha visitato anche il santuario dedicato a Diego Armando Maradona, nei Quartieri Spagnoli:

Non ci resta che attendere ulteriori informazioni sul film e su questa nuova bellissima esperienza per Selvaggia. E voi, l’avete seguita nella casa del GF Vip? Cosa pensate del suo percorso?