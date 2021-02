Lo sfogo di Francesco Oppini che in un’intervista radiofonica rivela i suoi dubbi sul comportamento di Maria Teresa Ruta al GF Vip.

Mancano meno di tre settimane alla finale del GF Vip e le carte si stanno lentamente scoprendo: gli equilibri vacillano ogni giorno di più e nulla è più scontato. Tutti contro tutti, questa è la verità. E di certo ciò che accade nella casa più spiata d’Italia è ora più che mai sottoposto al giudizio del pubblico ma anche degli ex concorrenti. Tra questi, uno che ha lasciato sicuramente il segno è Francesco Oppini che ha commentato gli ultimi avvenimenti nel bunker di Cinecittà. Intervistato da Turchese Baracchi nel programma radiofonico ‘Turchesando’, il figlio di Alba Parietti ha detto la sua su alcuni degli ex coinquilini, soprattutto su Maria Teresa Ruta. Le sue parole sono state abbastanza decise, vediamo cosa ha dichiarato.

Francesco Oppini, “Non mi piace come si sta comportando nei confronti di Tommaso”: l’attacco alla Ruta

Evitando di esprimersi su Dayane Mello per rispetto del lutto che ha colpito la concorrente, Oppini ha voluto invece chiarire cosa pensa di Maria Teresa Ruta. Come tutti sanno, nella casa inizialmente tra lui e la giornalista non c’è stato un ottimo rapporto. Nonostante negli ultimi tempi i due sembravano aver deposto l’ascia di guerra, Francesco ha continuato a nutrire dei dubbi nei confronti di Maria Teresa, ritenendola spiazzante e incoerente nei comportamenti. “Un modo di fare particolare. Anche le dichiarazioni varie prima su Alain Delon e poi su Baccini che non trovano riscontro fanno parte del suo modo televisivo di essere. Lei è una grande professionista, quelli che fanno questo mestiere da tantissimi anni sanno bene come comportarsi. Ci può anche stare un atteggiamento del genere. Ovvio che è un atteggiamento per il quale faccio i salti di gioia. Non mi piace come si sta comportando nei confronti di Tommaso”, ha dichiarato Oppini. Un comportamento del genere, secondo lui, può avere una sola spiegazione: “Sai che crei dinamiche, crei clip e probabilmente crei lavoro a chi c’è fuori della tua famiglia perché andrà a parlarne di questa cosa. Un modo di fare molto avanti dal punto di vista televisivo. Su questo non c’è dubbio che lei sia capacissima”, ha spiegato il telecronista sportivo.

Voi cosa ne pensate? Oppini ha ragione sulla Ruta?