Al GF Late Show condotto da Tommaso Zorzi, Maria Teresa Ruta confessa inaspettatamente il nome della collega che non vorrebbe mai incontrare.

Grande successo anche ieri sera per la seconda puntata del GF Late Show, lo spettacolo ideato condotto da Tommaso Zorzi con la partecipazione degli altri concorrenti. Giochi, risate e divertimento assicurati per tutti: l’influencer milanese si conferma uno showman a tutto tondo e i dati sugli ascolti confermano. Quello di ieri sera è stato un altro appuntamento all’insegna dell’allegria e della spensieratezza, anche se non è mancato l’omaggio a Lucas, il fratello di Dayane Mello, tragicamente scomparso in un incidente stradale la scorsa settimana.

GF Vip, chi è la collega che la Ruta non vorrebbe rivedere: il nome inaspettato

Tra i diversi giochi che hanno visto protagonisti i vipponi, l’ultimo è stato “Gira la Ruta”: fissata ad una ruota, Maria Teresa Ruta doveva rispondere ad alcune domande di Zorzi. Tra queste, ha destato stupore una in particolare: “Dimmi una collega con la quale hai litigato e che non vorresti incontrare nemmeno in cassa al supermercato”. Una domanda parecchio scomoda, soprattutto se posta in diretta nazionale sotto lo sguardo attento di decine di telecamere. La bionda giornalista ha infatti cercato di tergiversare: “Colleghe che non voglio incontrare ne ho tante ma non ci ho litigato perché ho un buon carattere”, ha risposto. Zorzi però non si è dato per vinto e per incoraggiarla a pronunciare un nome preciso, lo ha fatto lui per primo nominando Giulia Salemi. A questo punto, la Ruta ha scioccato tutti facendo il nome di Lorella Cuccarini. Tra l’altro, proprio all’interno della casa del GF Vip, mesi fa la madre di Guenda Goria aveva già raccontato qualche aneddoto sulla collega. Non resta che attendere per scoprire se la Cuccarini risponderà a tale dichiarazione. Inoltre non è da escludere che Alfonso Signorini riesca a scovare le ragioni di questo astio verso la docente di Amici.

Secondo voi dobbiamo prepararci ad un altro faccia a faccia della Ruta nella prossima puntata del GF Vip?